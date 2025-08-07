À la suite d’une séance extraordinaire du Conseil fédéral, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Économie Guy Parmelin ont pris la parole aujourd’hui à Berne. Ils ont défendu la position suisse face aux lourdes surtaxes imposées par les États-Unis, tout en appelant à la retenue et à la poursuite du dialogue.

Guy Parmelin: «le fiasco, ce sont les 39%» après la mission aux USA Interrogé sur un «possible fiasco» de la mission suisse à Washington, Guy Parmelin a expliqué que «le fiasco, ce sont les 39%» de droits de douane par les Etats-Unis à la Suisse. Le ministre de l'Economie a complété sa réponse à un journaliste en expliquant que le Conseil fédéral voulait maintenir tous les canaux ouverts, d'avoir la possibilité d’élargir à d’autres intervenants de l’entourage du président comme le Secrétaire d'Etat Marco Rubio. 07.08.2025

blue News avec ATS Barman Nicolas

Un coup dur, mais pas un KO. Depuis le 7 août, 60 % des exportations suisses vers les États-Unis sont visées par une surtaxe douanière de 39 %.

Une décision brutale du président américain Donald Trump, qui reproche à la Suisse un excédent commercial de 40 milliards de dollars. Malgré cette attaque frontale, Berne mise sur le calme et la stratégie.

Parmelin : «Il faudra s’y faire» Interrogé sur un «possible fiasco» de la mission suisse à Washington, Guy Parmelin a expliqué que «le fiasco, ce sont les 39%» de droits de douane par les Etats-Unis à la Suisse.

Guy Parmelin parle d'un «coup de massue» pour évoquer le sort de la Suisse par rapport à d'autres.

Le ministre de l'Economie précise que la Suisse n'a pas été seule dans ce cas. «C’est désormais la façon de négocier aux Etats Unis, il faudra s’y faire», a-t-il concédé. Montre plus

Une offre optimisée, mais pas à tout prix

Dès lundi, le Conseil fédéral a amélioré son offre aux États-Unis. « Nous avons optimisé notre proposition », a confirmé la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter. Mais pas question de renier les principes helvétiques. « Nous devons garder nos valeurs suisses », insiste-t-elle.

«Une pensée particulière pour les cantons de Suisse occidentale» Karin Keller-Sutter a reconnu que la situation pour les entreprises était «très compliquée».

«Le Conseil fédéral a une pensée particulière pour les cantons de Suisse occidentale, qui assurent une part importante des exportations suisses pour les Etats-Unis», a déclaré en préambule la présidente de la Confédération». Montre plus

La Suisse maintient l’achat des avions de chasse F-35

La nouvelle offre reste confidentielle, notamment sur la question des biens d’armement. Les États-Unis ont cependant noté que la Suisse maintient l’achat des avions de chasse F-35 et du système de défense Patriot. Un geste interprété comme un signal de continuité.

« Pas une raison de tout accepter »

La pression dans les négociations a fortement augmenté. Selon Keller-Sutter, les États-Unis utilisent les droits de douane comme un levier pour faire monter les prix. « C’est évident. Mais entretenir des relations stables ne signifie pas céder sur tout. »

Elle se dit ouverte à un nouveau contact avec Trump, mais seulement « si un accord est réellement sur la table et qu’il a des chances de tenir ». Les signaux envoyés par les négociateurs américains sont encourageants, mais « nous ne pouvons pas être certains à 100 % que le président Trump partage cette vision. »

À la suite d’une séance extraordinaire du Conseil fédéral, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Économie Guy Parmelin ont pris la parole aujourd’hui à Berne. Berne mise sur le calme et la stratégie. KEYSTONE

Guy Parmelin : « Pas de représailles pour l’instant »

Le Conseil fédéral ne prévoit pas de mesures de rétorsion. « Des contre-droits de douane ne sont pas envisagés », affirme le ministre de l’Économie, Guy Parmelin. De telles mesures nuiraient avant tout à l’économie suisse, en renchérissant les importations américaines.

Parmelin confirme par ailleurs l’élargissement des indemnisations pour le chômage partiel : leur durée passera de 18 à 24 mois. « C’est un instrument éprouvé pour soutenir les entreprises touchées. »

«Nous avons déjà traversé des situations assez difficiles et la Suisse a pu en sortir renforcée. Parfois une pression est nécessaire», a ajouté Mme Keller-Sutter.

Tout en reconnaissant que l'issue des pourparlers constituait «une déception» mais qu'il convenait d'aller de l'avant.

Parmelin: «On est toujours plus intelligent après» «On est toujours plus intelligent après», a complété le ministre de l'Economie.

Les branches les plus touchées seront l'horlogerie, les machines, les appareils médicaux et certains produits alimentaires, a-t-il précisé.

Les Etats-Unis ont estimé que le chemin parcouru par la Suisse n'était pas suffisant en matière de compensations (de l'excédent budgétaire suisse). «C'est extrêmement douloureux», a-t-il reconnu. Montre plus

Par ailleurs, «il faut voir les rapports de force. La Suisse et son économie n'ont pas intérêt à prendre des mesures de rétorsion, la Suisse est un pays d'exportation», selon le chef du Département fédéral de l'économie. «Nous voulons aussi rester un partenaire fiable et garder nos valeurs», a complété la présidente.

Keller-Sutter : «J'ai écouté très attentivement»

Interrogée sur les critiques personnelles de Donald Trump, Keller-Sutter reste stoïque. «J'ai écouté très attentivement, mais je n’ai pas accepté que la Suisse soit tenue responsable de ce déficit. J’ai défendu les intérêts du pays. Ce genre de bras de fer, il faut savoir l’endurer sans le prendre personnellement. »

Les Etats-Unis ont donné un délai pour la pharma Donald Trump entend imposer jusqu'à 250% de droits de douane sur les produits pharmaceutiques. Il a toutefois fixé un délai à fin septembre pour obtempérer, a confirmé jeudi Guy Parmelin.

Le ministre de l'Economie a estimé devant la presse que «le président des Etats-Unis veut absolument que le prix des médicaments baisse, ou en tout cas que les citoyens américains ne payent pas davantage que les autres».

Pour Guy Parmelin, c’est un sujet beaucoup plus complexe et qui sera traité à part. L'industrie pharmaceutique suisse pourrait toutefois être impactée, selon lui. Montre plus

Poursuite des négociations

Le Département fédéral de l’Économie (DEFR) reste en charge des pourparlers. Grâce au dialogue engagé avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, le cercle des interlocuteurs s’élargit. Mais la fin des surtaxes ne semble pas pour demain.

« Nous devons nous attendre à une période difficile », reconnaît Keller-Sutter. « Mais nous poursuivrons les négociations intensément, avec l’objectif de conclure un accord dans un délai raisonnable. » La décision finale, elle, appartient à Donald Trump.