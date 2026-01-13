Le «fils adoptif» des Moretti raconte la nuit de l’enfer

Jean-Marc, considéré comme le « fils adoptif » du couple de gérants Moretti, se trouvait dans le « Constellation » lors de la nuit de l’incendie à Crans-Montana. Dans une interview télévisée, il raconte comment il a extrait des personnes du bâtiment en flammes – et pourquoi il estime que la colère sur les réseaux sociaux n’est « pas juste ».

Jean-Marc est considéré comme le «fils adoptif» des Moretti et se trouvait au «Constellation» la nuit de l'incendie. Screenshot BFMTV

Sven Ziegler Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Jean-Marc, le «fils adoptif» des Moretti, décrit dans une interview comment des personnes se sont précipitées vers la véranda en criant, avant de s’effondrer dans la fumée.

Il dit avoir vu plus tard à l'intérieur «des gens les uns sur les autres» et rapporte que la serveuse Cyane P., 24 ans, a été retrouvée sans vie derrière une porte fermée.

Il défend en outre le couple propriétaire du bar incendié. Montre plus

La nuit de l'incendie de Crans-Montana, Jean-Marc affirme qu'il se trouvait à quelques mètres de l'entrée du «Constellation» lorsque les premiers clients se sont précipités dehors en criant. Dans une interview accordée à BFMTV, il raconte qu’un mouvement de foule s’est soudain dirigé vers la véranda et que Jessica Moretti l’a prévenu : « Il y a le feu. »

Ensuite, tout se serait passé très rapidement : les gens se seraient agglutinés contre la porte de la véranda, et la fumée aurait fait perdre tout sens de l’orientation.

Avec d’autres personnes, il a tenté de faire sortir les gens – jusqu’à ce que la fumée devienne trop épaisse. Plus tard, une fois les flammes maîtrisées, il est retourné à l’intérieur du bar. Selon Jean-Marc, il y a vu le « chaos » : des gens étaient allongés les uns sur les autres.

Son récit concernant la serveuse Cyane P., 24 ans, est particulièrement poignant. Jean-Marc indique qu’elle a été retrouvée à l’arrière du bar, inanimée, derrière une porte. Dans les heures qui ont suivi, les secours ont tenté en vain de la réanimer.

Selon les médias, Cyane P. et Jean-Marc auraient été en couple, mais ce dernier ne souhaite pas s’étendre sur le sujet dans l’interview.

L'enquête se poursuit

Jean-Marc, qui ne souhaite pas donner son nom de famille dans l’interview, défend le couple de propriétaires.

«Aujourd'hui, ils ont les mêmes images que moi et beaucoup de personnes avec des questions bien sûr. On les déshumanise complètement depuis le début de la catastrophe», observe Jean-Marc pour qui les gérants du bar sont «des humains qui ont de la peine et du respect pour les victimes», peut-on lire sur BFMTV. Il conteste également les critiques concernant les extincteurs : il y en avait bien dans l’établissement, explique-t-il.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer précisément ce qui s’est passé dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue, tous les mis en cause bénéficient de la présomption d’innocence.

Vidéo