L'Institut du fédéralisme, dirigé par l'Université de Fribourg, ne doit pas bénéficier d'un soutien financier pérenne de la Confédération. La commission des institutions politiques du National n'est pas entrée en matière sur un projet que le Conseil fédéral a pourtant élaboré sur demande du Parlement.

L'Université de Fribourg dirige l'Institut du fédéralisme. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Actuellement, l'institut ne bénéficie d'aucune subvention fédérale stable. Il a besoin d'environ un million de francs pour assurer sa pérennité et garantir la poursuite de ses activités d'importance nationale, avaient rappelé les parlementaires. Ils avaient décidé en 2020 que la Confédération devait soutenir financièrement l'institut.

Le Conseil fédéral était sceptique. Toutefois contraint de légiférer, il a proposé une loi définissant le but des aides financières et établissant des conditions claires pour leur octroi. La Confédération apporterait en particulier son aide aux activités de l'institut qui relèvent spécifiquement de l'intérêt du pays. A l'échelon international, l'institut devrait notamment fournir des informations et des conseils aux Etats étrangers.

Par 15 voix contre 10, la commission refuse le projet, indiquent vendredi les services du Parlement. Il n'est ni opportun ni justifié d'octroyer un privilège spécial à cet institut en particulier, alors que d'autres instituts académiques similaires n'en bénéficient pas, justifie-t-elle.

Et de rappeler que, comme le fédéralisme est avant tout l'affaire des cantons, il revient à ces derniers de financer en première ligne l'institut. La commission estime enfin qu'"au vu de la situation financière délicate de la Confédération, il faut éviter que celle-ci ne prenne de nouveaux engagements et n'assume des tâches non indispensables».