«Un homme plein de chaleur» Karin Keller-Sutter frappée par le deuil

ATS

14.10.2025 - 05:43

Le frère de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, Walter «Jesy» Sutter, est décédé la semaine dernière à l'âge de 75 ans, annonce un avis mortuaire paru mardi dans la St. Galler Tagblatt. L'enterrement est prévu vendredi.

Le frère de Karin Keller-Sutter est mort à l'âge de 75 ans (archives).
Le frère de Karin Keller-Sutter est mort à l'âge de 75 ans (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 05:43

14.10.2025, 06:20

«Un homme plein de chaleur, d'humour et de cordialité nous a quittés. Son rire résonne dans nos souvenirs et offre au ciel beaucoup d'humour», indique l'avis de décès. «C'est avec amour et une profonde reconnaissance pour les nombreuses années passées ensemble que la famille et les amis prennent congé».

Un service funèbre est prévu vendredi matin à Wil (SG). L'inhumation de l'urne aura lieu dans un cadre plus restreint, avec le cercle familial le plus proche.

Walter «Jesy» Sutter a été retrouvé sans vie la semaine dernière dans son appartement à Wil, a écrit le mari de Karin Keller-Sutter, dans un message sur un réseau social adressé à des amis. Il est mort de causes naturelles, précise le message, soulignant qu'il souffrait d'un cancer depuis quelque temps.

Parmelin à Washington

«Jesy» Sutter était connu dans la région, notamment grâce à sa longue activité de journaliste au sein du journal local Wiler Nachrichten.

Suite au décès de son frère, Karin Keller-Sutter, ministre des finances, ne participera pas de mercredi à vendredi aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale à Washington. Le ministre de l'économie Guy Parmelin assurera la direction de la délégation helvétique lors de ces rencontres.

La secrétaire d'Etat Daniela Stoffel représentera la présidente de la Confédération lors des réunions relevant du domaine de compétence du Département fédéral des finances (DFF).

