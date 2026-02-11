Le Groupe intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) estime que le préavis de grève annoncé mardi par les syndicats genevois pour le 5 mai est «prématuré». Il conteste plusieurs arguments avancés par ces représentants du personnel.

Les syndicats et le comité du Groupe intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) s'affrontent dans une bataille de récits sur leurs négociations alors qu'un préavis de grève a été lancé. ATS

Keystone-SDA ATS

«Le comité du GIAP est surpris de la réaction du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)», a affirmé mercredi à Keystone-ATS une responsable de sa communication. Contrairement à ce qu'affirment cette centrale et le Syndicat des services publics (SSP), il estime avoir fait des propositions concrètes et avoir donné une première réponse avant l'assemblée générale de lundi dernier.

Selon lui, toutes les discussions n'ont pas échoué et il est «prématuré» d'annoncer une grève. Il rétorque aussi aux syndicats que plus de 50 heures rémunérées de formation continue ont été décidées et rendues obligatoires, là où les centrales affirmaient que ces deux composantes n'avaient pas été précisées.

Autre approximation des syndicats selon le GIAP, le groupe n'a pas rechigné à déposer une demande de revalorisation de classe salariale au Conseil d'Etat. Il affirme au contraire que le canton a refusé et que, comme le prévoit la législation, il applique les décisions prises par celui-ci. Parmi ses revendications, le personnel souhaite aussi que les non-permanents soient rattachés au statut des permanents.

Selon la responsable de la communication, les communes membres du GIAP ont accepté de financer une augmentation des taux d'activité des fonctions encadrantes menées en 2022 et 2025. Un plan de réforme de 12 millions de francs, lancé en 2025, est en cours jusqu'en 2028.

«Cela montre leur soutien pour le personnel parascolaire», insiste le comité du GIAP. «Dans le cadre de cette réforme, il a été décidé de renforcer la formation et les compétences des animatrices», des mesures actuellement appliquées, ajoute-t-il.