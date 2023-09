D'anciens combattants des FARC et des pacifistes avaient réclamé jeudi à Bogota le respect de l'accord de paix de 2016 en Colombie. ATS

Le gouvernement colombien et la principale faction de la dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont convenu de reprendre un cessez-le-feu bilatéral, suspendu en mai, ont annoncé les parties, sur le point d'entamer des pourparlers de paix.

La trêve, dont la date de début n'a pas été précisée, «visera à réduire la confrontation et la violence», ont précisé samedi dans un communiqué les émissaires du président Gustavo Petro et de «Ivan Mordisco», chef de l'état-major central des FARC (EMC), composé de rebelles ayant refusé de signer l'accord de paix historique de 2016 entre le gouvernement et la guérilla marxiste.

ATS