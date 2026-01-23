Les députés français ont repoussé sans surprise vendredi deux motions de censure déposées par l'opposition de gauche et d'extrême droite visant à faire chuter le gouvernement, auquel il est reproché d'adopter sans vote le budget 2026.

Le premier ministre Sébastien Lecornu avait activé mardi l'article 49.3 de la Constitution sur la partie "recettes" du budget. ATS

Dans la foulée des deux rejets, le premier ministre Sébastien Lecornu a de nouveau engagé vendredi la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote la partie «dépenses» du budget et l'ensemble du texte, après avoir activé une première fois mardi l'article 49.3 de la Constitution sur la partie «recettes» du texte.

La première motion, déposée par la gauche mais sans le Parti socialiste (PS), a obtenu 269 voix, alors que 288 étaient nécessaires pour faire tomber le gouvernement. La deuxième motion, déposée par le Rassemblement national (RN) et son allié le groupe Union des droites pour la République (UDR) a connu le même sort, recueillant 142 voix.

Nouvelle motion de censure

Le dépôt de ces motions répondait à la décision du Premier ministre, qui avait déjà échappé en octobre à deux motions de censure déposées par la gauche radicale et l'extrême droite, de recourir à l'article 49.3 pour faire adopter avec beaucoup de retard le budget de l'Etat pour 2026.

La France insoumise (LFI, gauche radicale), a aussitôt annoncé le dépôt d'une nouvelle motion de censure, qui devrait être examinée et rejetée de la même manière mardi.

Gauche divisée

Vendredi, les débats, tenus dans une Assemblée nationale clairsemée, ont mis en lumière les fractures de la gauche, les socialistes se trouvant isolés face au front commun de LFI, des écologistes et des communistes après avoir décidé de ne pas voter la censure: le PS avait en effet jugé suffisantes les concessions du gouvernement (suspension de la réforme des retraites, repas à 1 euro pour les étudiants, hausse d'une prime pour les salariés les plus modestes...)

Après un bref passage au Sénat, le texte du budget devrait revenir à l'Assemblée pour un troisième et dernier 49.3, permettant la promulgation du texte début février.