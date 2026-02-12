  1. Clients Privés
«500 ans et maintenant?» Le Grand Conseil genevois célèbre un demi-millénaire d’existence

ATS

12.2.2026 - 19:39

Le Grand Conseil genevois a lancé jeudi les célébrations pour marquer ses 500 ans d'existence lors d'une cérémonie officielle. En février 1526, Genève se dotait d'un Conseil des Deux-Cents, sur le modèle de ses nouveaux alliés bernois et fribourgeois.

Le Grand Conseil genevois fête en 2026 ses 500 d'existence (archive).
Le Grand Conseil genevois fête en 2026 ses 500 d'existence (archive).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 19:39

12.02.2026, 19:58

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Edith Siegenthaler, présidente du Grand Conseil bernois et de Bernhard Altermatt, premier vice-président du Grand Conseil fribourgeois. Accompagné par les tambours de la Compganie 1602, le cortège emmené par le Sautier du Grand Conseil a défilé devant le Conseil d'Etat in corpore.

La présidente du Grand Conseil genevois, Ana Roch a insisté sur la fierté que suscite le parlement. Il a un rôle de garant de la paix civile et de la prospérité, a relevé Mme Roch. Le Fribourgeois Bernhard Altermatt s'est réjoui d'être à Genève pour célébrer «l'entente confédérale et la démocratie vivante». La cérémonie s'est terminée avec le traditionnel Cé qu’è lainô.

50 millions d’excès. Genève : les finances 2025 de l’État s’annoncent meilleures que prévu

50 millions d’excèsGenève : les finances 2025 de l’État s’annoncent meilleures que prévu

Le Conseil des Deux-Cents, ancêtre du Grand Conseil, a été créé à Genève dans la foulée de la signature d'un traité de combourgeoisie entre Genève, Berne et Fribourg qui visait à renforcer leur alliance économique, commerciale et militaire. Ce traité prévoyait de se soutenir et de s'assister mutuellement.

Son et lumière

Cette cérémonie officielle sera suivie de nombreux événements publics tout au long de l'année 2026 afin de célébrer ce jubilé. La série commencera avec l'illumination du Jet d'eau aux couleurs du canton jeudi et vendredi ainsi que par le pavoisement du pont du Mont-Blanc aux couleurs du 500e de jeudi à dimanche.

En avril, place à un concours de pâtisserie avec pour thème «Le 500-feuille». Les 25 et 26 septembre, Genève accueillera la réunion des Bureaux des parlements de Suisse romande, de Berne et du Tessin avec pour thème «500 ans et maintenant?». Le samedi 10 octobre, le public pourra participer à une séance fictive du Grand Conseil. Ces festivités se termineront en novembre par un spectacle son et lumière dans la cour de l'Hôtel-de-Ville.

