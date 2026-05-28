Le Grand Conseil refuse d'interdire toute manifestation anti-G7 à Genève. Par 55 non et 42 oui, il a rejeté jeudi soir le projet de loi ad hoc du PLR, apportant ainsi son soutien au Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil genevois a refusé jeudi soir d'interdire une manifestation le 14 juin, en marge du Sommet du G7, comme le voulait le PLR. Pendant ce temps, environ 150 personnes ont défendu le droit de manifester. ATS

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Traité dans le cadre d'une session extraordinaire, ce projet de loi visait à interdire toute manifestation au centre-ville en lien avec le G7 qui aura lieu à Evian-les-Bains (F) du 15 au 17 juin. Alors que la droite défendait la sécurité, en particulier celle des commerces, face au risque de débordements, la gauche a plaidé pour le droit fondamental à manifester. Le texte non amendé a finalement été rejeté.

«Le Conseil d'Etat a pris ses responsabilités, a fait une pesée d'intérêts et écouté les experts», a assuré Carole-Anne Kast, magistrate en charge de la sécurité, entourée par quatre de ses collègues.

Mercredi, l'exécutif a défini le tracé de la manifestation autorisée le 14 juin, mais la coalition No-G7 n'a pas encore pris position sur les conditions qui lui sont imposées.