Le Grand Conseil schaffhousois a décidé de baisser les impôts pour 2026. Le budget adopté pour l'an prochain présente un déficit d'environ 62 millions de francs.

Le Grand Conseil a approuvé le budget cantonal 2026 tard lundi soir par 46 voix contre 9. Auparavant, le Grand Conseil avait décidé de baisser le taux d'imposition de trois points de pourcentage pour le ramener à 76%. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Grand Conseil a approuvé le budget cantonal 2026 tard lundi soir par 46 voix contre 9. Auparavant, le Grand Conseil avait décidé de baisser le taux d'imposition de trois points de pourcentage pour le ramener à 76%.

Le budget comprend des dépenses d'environ 1,15 milliard de francs. La majorité bourgeoise du parlement a estimé que le déficit d'environ 62 millions de francs était supportable.

Selon le plan financier du gouvernement, le canton de Schaffhouse devrait, dans les années à venir, réduire ses fonds propres librement disponibles, qui s'élèvent actuellement à environ 800 millions de francs, en cas de déficits dans le compte courant.

Au cours des douze heures de débats, les députés n'ont que peu modifié le budget: les charges ont été réduites d'environ 50'000 francs et les recettes ont diminué d'environ 400'000 francs par rapport au projet de la commission de gestion (CG).