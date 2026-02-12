  1. Clients Privés
Arts Le Grand Prix suisse d’art 2026 pour Gygi, Stadler et Theus

ATS

12.2.2026 - 10:01

Le Genevois Fabrice Gygi, le Lucernois Hilar Stadler et la Grisonne Tilla Theus reçoivent le Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim 2026. Les distinctions seront remises le 15 juin à Bâle en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Lors de la Biennale de Venise en 2009, Fabrice Gygi avait investi l'église San Stae avec un économat fait d’armoires métalliques cadenassées. L'installation interrogeait la double nature protectrice du lieu: monument historique protégé et refuge potentiel pour les populations civiles.
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 10:01

12.02.2026, 10:21

Attribuée par l'Office fédéral de la culture (OFC) sur recommandation de la Commission fédérale d’art, la récompense salue des parcours qui ont profondément marqué l’art, la muséologie et l’architecture en Suisse et à l’international.

Chaque distinction est dotée de 40’000 francs. «Le prix honore des parcours qui ont marqué durablement la culture suisse», souligne l'OFC dans un communiqué jeudi.

Le Genevois Fabrice Gygi, 60 ans, interroge dans son oeuvre les mécanismes de l’autorité ou la fragilité de l'individu nomade. Il poursuit aujourd'hui sa recherche à travers la peinture. Il a enseigné à l’ECAL et à la HEAD. Cofondateur de l'espace Forde à Genève en 1994, ses œuvres figurent entre autres dans les collections du MAMCO à Genève, du M HKA à Anvers et du Centre Georges Pompidou à Paris.

