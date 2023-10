La Fondation vaudoise pour la culture (FVPC) a dévoilé les noms de ses lauréats 2023. Le designer industriel Antoine Cahen reçoit le Grand Prix doté de 50'000 francs. Les récompenses seront remises le 4 novembre à Plateforme 10, à Lausanne.

Les prix seront remis le 4 novembre au MCBA sur le site de Plateforme 10 (archives). ATS

La FVPC attribue une fois par an des prix à des personnalités vaudoises ou habitant le canton de Vaud. L'objectif est d'honorer, récompenser et mettre en évidence des artistes et de leur donner les moyens matériels de poursuivre leur oeuvre, explique mardi le canton.

Antoine Cahen, 73 ans, est ainsi honoré pour avoir «enrichi le pays par une oeuvre forte et une approche neuve», souligne un communiqué. Six autres distinctions sont remises, dotées de 20'000 francs chacune.

Trois prix donnent un «coup de projecteur» sur une force artistique du canton. Ils sont décernés à la photographe Olivia Schenker, à la productrice de cinéma Elena Tatti et à l'écrivain Blaise Hofmann.

Le Prix de la culture du bâti va au collectif fabric/ch. Le Prix de l'éveil (qui suscite l'éveil du public, jeune ou adulte) au journaliste, réalisateur et écrivain Arnaud Robert. Enfin, Elie Autin, performeuse, danseuse et mannequin reçoit le Prix de la relève, précise le communiqué.

ll, ats