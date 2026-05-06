Le Grand Théâtre de Genève (GTG) invite à explorer de nouveaux mondes. Sa saison 2026-2027, la première sous la direction d'Alain Perroux, conjuguera grands classiques du répertoire lyrique, créations contemporaines et présences inédites.

Alain Perroux, Directeur general, Grand Theatre de Genève, s'exprime, lors d'une conférence de presse, sur la présentation de la saison 2026-27 du Grand Théâtre de Genève, ce mercredi 6 mai 2026 a Genève. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

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En raison de travaux de rénovation au GTG, la programmation se déploiera principalement aux Bâtiments des Forces Motrices (BFM). Le nouveau directeur général y a dévoilé mercredi une saison articulée autour d'une thématique fédératrice: l'invitation au voyage.

Plongée dans divers univers

Les spectateurs seront conviés à découvrir des microcosmes et à traverser des contrées variées: de l'île enchantée de Prospero dans «La Tempête», oeuvre rare de Frank Martin à l'Eldorado de «Candide», une opérette américaine de Bernstein présentée en version concert, avec la participation de Lambert Wilson.

Le voyage passera également par le New York de «Company», le chef-d'œuvre méconnu de Stephen Sondheim (parolier de West Side Story) et par l'Ouest américain sauvage dans «La Fanciulla del West» de Puccini qui raconte l'histoire d'un personnage féminin hors norme, a décrit M. Perroux.

Au-delà des destinations géographiques, la saison explore des univers spirituels: les premiers temps du christianisme dans «Theodora», oratorio de Haendel, les esprits du théâtre nô japonais convoqués par la compositrice finlandaise Kaija Saariaho en création suisse dans «Only the Sound Remains», ou encore les profondeurs océaniques à travers deux pièces chorégraphiques réunies dans «Océans».

Esprit de troupe

Plusieurs productions mettront en valeur la dynamique collective, l'esprit de troupe, a souligné M. Perroux. «Les Noces de Figaro» de Mozart, «Le Voyage à Reims» de Rossini et «La Tempête» rassembleront de vastes distributions. Evénement marquant: le Berliner Ensemble, troupe mythique fondée par Bertolt Brecht, se produira pour la première fois à Genève avec un classique du théâtre populaire: «L'Opéra de quat'sous».

Côté danse, le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui présentera une création intitulée «Dimokratía», célébrant la force collective d'un peuple.

Artistes de premier plan

Plusieurs artistes majeurs de la scène lyrique internationale se produiront pour la première fois à Genève. Les metteurs en scène Barrie Kosky et Peter Sellars y signeront leurs premières productions, tandis que le chef d'orchestre Raphaël Pichon collaborera avec le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski.

Parmi les voix attendues figurent Lise Davidsen, Sabine Devieilhe, Philippe Jaroussky et Anastasia Bartoli, aux côtés d'artistes déjà familiers du public genevois comme Stéphane Degout, Natalie Dessay, John Osborn et Ludovic Tézier.

La programmation de l'Autre scène destinée à élargir les publics proposera «La Grande Histoire de l'opéra» et «Le Cochon enchanté», qui fait l'objet d'une collaboration avec l'Opéra de Lausanne. D'autres formats, tels que Cinétransat, des journées portes ouvertes, des Apéropéras, permettront également d'aborder le Grand Théâtre autrement.

Vivier considérable

La saison 26/27 débutera à l'automne, le 16 septembre. L'objectif de cette programmation et des suivantes est clair pour Alain Perroux: puiser dans un vivier de «plus de 400 ans d'histoire de l'opéra», afin d'offrir une diversité capable de toucher tous les publics. Les propositions iront ainsi des grands titres populaires aux ballets bariolés en passant par les opéras baroques et les comédies musicales.

La nouvelle conseillère administrative en charge de la culture Joëlle Bertossa et le président du Conseil de fondation du GTG Xavier Oberson ont par ailleurs chaleureusement remercié Aviel Cahn, prédécesseur d'Alain Perroux, pour ses sept ans «de bons et loyaux services».