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Opéra Le Grand Théâtre de Genève explorera de nouveaux mondes en 2026-27

ATS

6.5.2026 - 15:24

Le Grand Théâtre de Genève (GTG) invite à explorer de nouveaux mondes. Sa saison 2026-2027, la première sous la direction d'Alain Perroux, conjuguera grands classiques du répertoire lyrique, créations contemporaines et présences inédites.

Alain Perroux, nouveau directeur du Grand Théâtre de Genève, a présenté mercredi sa première saison avec comme fil rouge l'invitation au voyage.
Alain Perroux, nouveau directeur du Grand Théâtre de Genève, a présenté mercredi sa première saison avec comme fil rouge l'invitation au voyage.
ATS

Keystone-SDA

06.05.2026, 15:24

06.05.2026, 15:25

La programmation se déploiera autour d'une thématique fédératrice, «le voyage», les nouveaux mondes «, a déclaré mercredi le nouveau directeur général Alain Perroux lors d'une présentation aux Bâtiments des Forces Motrices (BFM) où se dérouleront les spectacles 2026-2027 en raison de travaux aux GTG.

Les spectateurs seront conviés à découvrir des microcosmes, à traverser des contrées aussi variées que l'île enchantée de Prospero dans «La Tempête», l'Eldorado de «Candide» ou le New York des couples de «Company». L'Ouest américain sera également à l'honneur avec La Fanciulla del West de Puccini.

Car l'un des maîtres mots du nouveau directeur, c'est la «diversité des propositions», un moyen qui permet de toucher tous les publics et qui constitue l'un des grands objectifs de l'institution.

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