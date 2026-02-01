Le Grand Théâtre ouvre les portes de son patrimoine costumé. Samedi et dimanche prochain, une partie de son stock sera vendue pour continuer à faire vivre ces pièces de manière «durable et responsable», indique l'établissement.

Le Grand Théâtre de Genève veut faire vivre durablement une partie de ses costumes auprès du public (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Au total, 250 portants rassemblant près de 15'000 costumes, accessoires et chaussures pourront être acquis. Objets d'époque côtoieront des pièces intemporelles.

Après une première vente pour les professionnels samedi matin, le public pourra participer samedi après-midi et dimanche, précise l'institution.