Coup de balai Lufthansa supprime des milliers d’emplois: Swiss également concernée?

Sven Ziegler

26.9.2025

Selon un rapport, le groupe Lufthansa prévoit une importante vague de suppressions d’emplois : un poste administratif sur cinq serait concerné. Bien que Swiss génère des bénéfices pour le groupe, la compagnie pourrait elle aussi être touchée par ces mesures d’économies.

À l’avenir, le groupe Lufthansa prévoit de centraliser la planification du réseau pour les vols court et moyen-courriers de ses compagnies aériennes — dont Swiss — au sein même du groupe (photo d’archives).
À l’avenir, le groupe Lufthansa prévoit de centraliser la planification du réseau pour les vols court et moyen-courriers de ses compagnies aériennes — dont Swiss — au sein même du groupe (photo d’archives).
sda

Sven Ziegler

26.09.2025, 15:03

26.09.2025, 17:51

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Lufthansa veut présenter lundi, lors de la journée du marché des capitaux, une réduction des effectifs.
  • Il est prévu de supprimer environ 20 pour cent des emplois administratifs.
  • Swiss pourrait également être touchée par la centralisation des fonctions du groupe.
Montre plus

Le groupe Lufthansa prend des mesures drastiques pour remettre ses finances sur les rails. Selon un rapport de l'agence de presse Reuters, le groupe prévoit une suppression massive de postes : environ un poste administratif sur cinq devrait être supprimé. La direction veut présenter ses plans lundi lors de la journée du marché des capitaux à l'aéroport de Munich.

Droits de douane. Lufthansa envisage d'importer ses futurs Boeing via la Suisse

Droits de douaneLufthansa envisage d'importer ses futurs Boeing via la Suisse

En toile de fond : une pression constante sur la rentabilité. Depuis plusieurs années, le groupe Lufthansa peine à atteindre son objectif de rendement de 8 %. Actuellement, seule la filiale suisse Swiss dégage des bénéfices significatifs, tandis que les autres compagnies du groupe restent déficitaires.

Offensive d'efficacité avec des risques

Le programme d’économies, baptisé «Matrix Next Level», vise à centraliser, depuis le siège de Francfort, la gestion de domaines clés tels que le réseau de lignes, la distribution ou encore les programmes de fidélisation. Pour les compagnies haut de gamme comme Swiss, l’accent reste mis avant tout sur l’expérience à bord.

La centralisation pourrait également entraîner des suppressions de postes en Suisse. Officiellement, ni Lufthansa ni Swiss ne souhaitent commenter ces informations. Toutefois, les observateurs estiment que certaines fonctions actuellement basées à Zurich pourraient être transférées en Allemagne.

Transport aérien. Swiss voit son bénéfice opérationnel chuter à mi-parcours

Transport aérienSwiss voit son bénéfice opérationnel chuter à mi-parcours

Des milliers d'emplois en danger

Le groupe Lufthansa emploie actuellement environ 103 000 personnes réparties dans 90 pays. Si la réduction de 20 % des effectifs administratifs se confirme, plusieurs milliers d’emplois seraient concernés. Chez Swiss, cela pourrait principalement affecter des postes liés à la planification et à l’administration.

Avec cette offensive, le CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, entend démontrer aux investisseurs que le groupe prend des mesures fermes pour réduire ses coûts. Reste à voir si Swiss, seule filiale actuellement rentable, sera en partie épargnée.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

