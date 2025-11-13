Le Gruyère AOP couronné meilleur fromage du monde

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

World Cheese Awards Le Gruyère AOP couronné meilleur fromage du monde

ATS

13.11.2025 - 20:19

Le Gruyère AOP a été primé lors des World Cheese Awards 2025, qui se tiennent cette année à Berne. Ce prestigieux concours international a réuni plus de 5000 participants provenant de plus de 45 pays, a indiqué jeudi l'Interprofession du Gruyère.

Le concours se tenait cette année pour la première fois.
Le concours se tenait cette année pour la première fois.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.11.2025, 20:19

Le Gruyère primé vient de la fromagerie de Vorderfultigen (BE) et a été fabriqué par Pius Hitz. Plus de 100 tables couvertes de fromages toutes catégories confondues ont été jugées par un panel d'environ 250 experts venus des cinq continents. La finale des finales a mis aux prises 14 fromages.

«Cette distinction exceptionnelle récompense l’excellence d’un produit emblématique du patrimoine suisse, fruit d’un savoir-faire transmis de génération en génération depuis plus de neuf siècles», se réjouit l'Interprofession.

Traditions. Bientôt le Salon suisse des goûts et terroirs à Bulle (FR)

TraditionsBientôt le Salon suisse des goûts et terroirs à Bulle (FR)

Le concours se tenait cette année pour la première fois à Berne. Il a offert une vitrine exceptionnelle à la tradition fromagère helvétique. La victoire du Gruyère AOP souligne l’importance de préserver des produits d’origine protégée. Ce label garantit la qualité et la traçabilité pour des produits envoyés dans le monde entier, selon l'association.

Le championnat du monde des fromages a lieu jusqu'à samedi dans la capitale fédérale. L'année prochaine, il se déroulera à Cordoue, en Espagne.

Les plus lus

La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Le Gruyère AOP couronné meilleur fromage du monde
Deux adolescents palestiniens abattus par des soldats israéliens
Ce que l'on sait sur le vaste scandale de corruption qui secoue l'Ukraine
Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !