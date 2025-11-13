Le Gruyère AOP couronné meilleur fromage du monde

Le Gruyère AOP a été primé lors des World Cheese Awards 2025, qui se tiennent cette année à Berne. Ce prestigieux concours international a réuni plus de 5000 participants provenant de plus de 45 pays, a indiqué jeudi l'Interprofession du Gruyère.

Le concours se tenait cette année pour la première fois. KEYSTONE

Le Gruyère primé vient de la fromagerie de Vorderfultigen (BE) et a été fabriqué par Pius Hitz. Plus de 100 tables couvertes de fromages toutes catégories confondues ont été jugées par un panel d'environ 250 experts venus des cinq continents. La finale des finales a mis aux prises 14 fromages.

«Cette distinction exceptionnelle récompense l’excellence d’un produit emblématique du patrimoine suisse, fruit d’un savoir-faire transmis de génération en génération depuis plus de neuf siècles», se réjouit l'Interprofession.

Le concours se tenait cette année pour la première fois à Berne. Il a offert une vitrine exceptionnelle à la tradition fromagère helvétique. La victoire du Gruyère AOP souligne l’importance de préserver des produits d’origine protégée. Ce label garantit la qualité et la traçabilité pour des produits envoyés dans le monde entier, selon l'association.

Le championnat du monde des fromages a lieu jusqu'à samedi dans la capitale fédérale. L'année prochaine, il se déroulera à Cordoue, en Espagne.