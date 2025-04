Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

BANQUES : Le numéro un bancaire helvétique UBS, qui poursuit l'intégration des activités de feu Credit Suisse, dévoilera mercredi à 06h45 sa performance au 1er trimestre 2025. Les analystes sondés par l'agence AWP anticipent un bénéfice net en repli à 1,3 milliard de francs, contre 1,75 milliard douze mois auparavant.

FRIBOURG : Le Conseil d'Etat fribourgeois présente mercredi les principales mesures qu'il met en consultation dans le cadre de son programme d'assainissement des finances de l'Etat. L'annonce, très attendue, sera effectuée avec pas moins de quatre ministres participant à la conférence de presse. Pour rappel, l'Etat de Fribourg est confronté à un déficit structurel et doit composer avec le principe de l'équilibre constitutionnel de ses finances.

DROITS DE DOUANE : Le président américain Donald Trump, qui a juré de rendre les Etats-Unis plus riches à coups de droits de douane, sera confronté mercredi aux chiffres du produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre, qui risquent de peindre un tableau déplaisant pour la première économie mondiale. Les analystes s'attendent à un coup de frein brutal, certains même à une marche arrière, alors même que l'économie américaine faisait auparavant plus que ronronner, avec une croissance de 2,4% au dernier trimestre 2024 (en rythme annualisé), du plein emploi et une inflation en passe d'être maîtrisée.

CYCLISME : La première étape du Tour de Romandie cycliste est au menu de mercredi. Au lendemain d'un contre-la-montre de 3,44 kilomètres, le peloton doit parcourir la plus longue étape de l'édition 2025, de 194,3 kilomètres, pour relier Münchenstein (BL) à Fribourg.

FOOTBALL : La deuxième demi-finale aller de la Ligue des champions de football se jouera mercredi soir dès 21h00. Elle opposera Barcelone à l'Inter Milan. Mardi, Paris-Saint-Germain s'est imposé 1-0 à Arsenal.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 28 avril, c'est aujourd'hui la journée mondiale du jazz. Elle vise à rappeler que la musique a le pouvoir de transcender les frontières, de favoriser le dialogue et de susciter la joie et l'espoir. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/jazz-day

Vu dans la presse

UKRAINE : 78% des Suisses déclarent ne pas vouloir être impliqués militairement dans le conflit en Ukraine, un taux nettement supérieur à la plupart des autres pays européens, révèle un sondage relayé mercredi par Le Temps. Les Suisses se distinguent aussi par leur réticence à apporter un soutien à des nations souveraines lorsqu'elles sont attaquées, avec seulement 51% d'avis favorables contre 65% pour la moyenne des 29 pays sondés par la société d'études de marché Ipsos entre le 21 mars et le 2 avril. L'opinion des Suisses se rapproche le plus de celle des Hongrois, un pays dont le premier ministre Viktor Orban a un positionnement pro-Russie. A l'opposé, les Suédois sont les plus enclins à une intervention militaire en Ukraine (56%) et les plus solidaires (79%) pour apporter un soutien à un pays souverain agressé militairement.

ÉNERGIE : La dépendance «malsaine» de la Suisse à se fournir en électricité en Europe pendant l'hiver pourrait amener à une coupure de courant gigantesque comme en Espagne, avertit mercredi dans la Tribune de Genève et 24 Heures Stéphane Genoud, professeur en gestion de l'énergie à la HES-SO Valais. Il rappelle que 30% de l'électricité consommée en Suisse en hiver provient de l'Europe. «Si la production européenne n'est plus suffisante pour couvrir tout le territoire, les négociations seront très difficiles à mener alors que chacun se préoccupera de ses propres besoins». Il préconise d'"agir très rapidement», en particulier en matière de parcs solaires alpins, de projets hydrauliques ou d'installation de panneaux solaires.

RAPT : La Suissesse enlevée au Niger est en bonne santé, affirme mercredi la Neue Zürcher Zeitung, qui cite le média nigérien Aïr Info. Elle se trouve entre les mains du groupe islamiste Etat islamique et serait détenue au Mali voisin. Le média nigérien dit avoir reçu, comme «preuve de vie», une photographie d'une Autrichienne de 74 ans, enlevée comme la Suissesse à Agadez, au Niger. La NZZ précise ne pas avoir pu vérifier de manière indépendante ces informations.

FISCALITÉ : 496 personnes possèdent actuellement en Suisse un «visa doré», un programme offrant aux investisseurs étrangers un moyen légal et efficace d'obtenir la résidence suisse et, à terme, un passeport suisse, rapportent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund, se référant aux données du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Ce nombre a augmenté de 22% en 2023 et 2024. Pendant des années, ce type de visa était surtout attribué à de riches Russes, mais, depuis peu, il est donné à des Chinois, des Américains et des Britanniques. Le cas le plus connu est celui du chanteur britannique Robbie Williams, qui vit dans le canton de Berne, rappellent les journaux. Dans ce canton, il faut payer au moins 500'000 francs d'impôts par an pour obtenir un tel droit de séjour.

DROITS DE DOUANE : Le fromage Gruyère AOP subit déjà les contrecoups des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, écrivent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. «Les intermédiaires [en] commandent moins ou attendent, car ils ne savent pas comment les choses vont évoluer», déclare dans les journaux Philippe Bardet, directeur de l'Interprofession du Gruyère. La faiblesse du cours du dollar pèse également sur la branche, ajoute-t-il. Les Etats-Unis sont le troisième plus gros acheteur de fromage suisse après l'Allemagne et l'Italie.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : décès de l'acteur américain Sam Lloyd ("Scrubs"). Il était le neveu de Christopher Lloyd, le doc Brown de «Retour vers le futur».

- Il y a 50 ans (1975) : la prise de Saïgon par l'armée du Vietnam nord marque la fin de la guerre du Vietnam.

- Il y a 80 ans (1945) : naissance du chanteur vaudois Michel Bühler, auteur de plus de 250 chansons. Il est décédé en 2022.

- Il y a 80 ans (1945) : suicide d'Adolf Hitler et Eva Braun. Le Führer était né en 1889.

Le dicton du jour

«Saint-Eutrope mouillé, cerises estropiées».