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Armée Le GSsA hausse le ton «contre la guerre et la militarisation»

ATS

10.5.2026 - 18:40

Pauline Schneider, secrétaire politique du GSsA, s'inquiète de la militarisation croissante.
Pauline Schneider, secrétaire politique du GSsA, s'inquiète de la militarisation croissante.
ATS

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) affûte ses armes en vue des votations à venir. Réuni dimanche en assemblée générale à Soleure, il se mobilise contre «les attaques du camp bourgeois» visant à renforcer la militarisation.

Keystone-SDA

10.05.2026, 18:40

La centaine de délégués ont adopté de manière consensuelle plusieurs résolutions s'opposant à la militarisation, aux exportations d'armes et à la mobilisation accrue des femmes. Ils ont aussi adopté un texte demandant de faire passer les budgets d’armement devant le peuple et apporté leur soutien à l'initiative pour la reconnaissance de la Palestine.

Le groupement a en revanche refusé de soutenir l'initiative demandant de renoncer à l'achat des F-35, qualifiée de contre-productive.

Nombreux fers au feu

L'organisation s'est félicitée d'avoir, au cours des 22 derniers mois, contribué à recueillir environ 150’000 signatures pour une initiative, deux référendums et deux pétitions. «Face aux attaques du camp bourgeois envers le service civil ou les volontés d’allègement des critères d’exportation de matériel de guerre, il est précieux de savoir se mobiliser si fortement et rapidement», relève la secrétaire du mouvement Pauline Schneider dans un communiqué publié dimanche.

Après la votation sur le durcissement des conditions d'accès au service civil le 14 juin, que le GSsA appelle à rejeter, l'accent sera mis ces prochains sur la votation concernant l’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre. Le groupement combat cette mesure. «Nous vivons dans une Suisse qui, en remplissant les caisses de guerre, se rend complice des grands et petits seigneurs de guerre», dénonce-t-il.

L’initiative populaire pour la signature du Traité de l’ONU sur l’interdiction des armes nucléaires occupera également beaucoup le GSsA dès l'an prochain.

Une table ronde sur le thème de la jeunesse face à la militarisation a en outre été mise sur pied dimanche, en présence de Mirjam Hostetmann, présidente de la Jeunesse socialiste (JS) Suisse, et de Magdalena Erni, co-présidente des Jeunes Vert-e-s-x. Elles ont rappelé l’importance de l’antimilitarisme et du pacifisme au sein de leurs partis respectifs. La convergence de vues entre ces derniers et le GSsA est importante et les synergies vont se développer.

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