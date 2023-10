L'armée israélienne a intensifié ses bombardements de la bande de Gaza depuis vendredi soir. ATS

Le ministère de la santé du Hamas a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que plus de 8000 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. La moitié des victimes sont des enfants, a-t-il assuré.

Le bilan précédent communiqué tôt samedi matin faisait état de 7703 morts. Un «grand nombre» de personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi lors de frappes aériennes israéliennes sur deux camps de réfugiés dans le nord de l'enclave palestinienne, a ajouté le Hamas.

Depuis vendredi soir, l'armée israélienne opère au sol avec des soldats et des blindés, tout en intensifiant ses bombardements de la bande de Gaza. La guerre contre le Hamas est entrée dans une nouvelle étape et sera «longue et difficile», a prévenu samedi le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

«L'objectif est clair: détruire les capacités militaires et la direction du Hamas; ramener les otages à la maison», a-t-il ajouté. Du côté israélien, 1400 personnes ont été tuées, essentiellement des civils.

