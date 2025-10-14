Le Hamas diffuse une vidéo d'exécution sommaire de «collaborateurs» d’Israël

La télévision du Hamas a publié une vidéo montrant ce qu'elle présente comme l'exécution de huit hommes «collaborateurs» d'Israël en pleine rue à Gaza-ville après le retrait de l'armée israélienne dans le cadre du cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis.

Sur les vidéos, on voit huit hommes les mains liées dans le dos et les yeux ou la tête bandés, se faire traîner sur une place, être mis à genoux, et alignés avant de se faire abattre (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La vidéo, dont l'AFP n'est pas en mesure de déterminer dans l'immédiat l'authenticité, la date de tournage ou le lieu, a été publiée lundi soir sur le canal Telegram d'Al-Aqsa TV accompagnée de cette légende: «La résistance exécute la peine de mort contre un certain nombre de collaborateurs et de hors-la-loi dans la ville de Gaza.»

On y voit huit hommes les mains liées dans le dos et les yeux ou la tête bandés, se faire traîner sur une place, être mis à genoux, et alignés avant de se faire abattre, chacun d'une rafale par des hommes armés postés derrière eux.