Le Hamas libère deux otages, l'aide pour Gaza toujours bloquée

Le Hamas a libéré vendredi soir deux Américaines qu'il avait enlevées le 7 octobre lors de son attaque meurtrière contre Israël. Une lueur d'espoir pour les otages encore retenus à Gaza, où des millions de Palestiniens attendent l'arrivée de l'aide humanitaire.

Sur cette photo fournie par le gouvernement israélien, Judith Raanan, à droite, et sa fille Natalie, âgée de 17 ans, sont escortées par des soldats israéliens et Gal Hirsch, coordinateur spécial du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour le retour des otages, alors qu'elles rentrent en Israël de leur captivité dans la bande de Gaza, le vendredi 20 octobre 2023. KEYSTONE

Les deux femmes, une mère et sa fille, ont été relâchées après une médiation du Qatar. Le président américain Joe Biden s'est dit «au comble de la joie». Elles ont été prises en charge à la frontière avec Israël par la Croix Rouge internationale, alors que la guerre entre l'Etat hébreu et le Hamas, déclenchée par une attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien, entre samedi dans sa troisième semaine.

Plus de 1400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas depuis le 7 octobre, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l'attaque des combattants du mouvement islamiste palestinien menée à partir de Gaza, selon les autorités israéliennes.

Selon l'armée israélienne, environ 1500 combattants du Hamas ont été tués dans la contre-offensive ayant permis à Israël de reprendre le contrôle des zones attaquées.

Dans la bande de Gaza, 4137 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans les bombardements incessants menés en représailles par l'armée israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza.

Le pilonnage de l'enclave s'est poursuivi dans la nuit de vendredi à samedi. L'armée israélienne a indiqué sur Telegram avoir frappé «des centres de commandement, des lanceurs de missiles antichar et des infrastructures stratégiques du Hamas», et également ciblé des tireurs et des observateurs postés dans des immeubles.

Camions bloqués

Au onzième jour de siège complet par Israël, les 2,4 millions d'habitants de Gaza manquent de nourriture, d'eau potable, de médicaments et de carburant. Et ce alors qu'environ 175 camions d'aide humanitaire restent bloqués du côté égyptien de la frontière, au terminal de Rafah.

«Ces camions ne sont pas seulement des camions, ils sont une bouée de sauvetage, ils font la différence entre la vie et la mort pour de nombreuses personnes à Gaza», a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres vendredi à Rafah.

La première cargaison est censée arriver samedi «au plus tôt», a estimé Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires d'urgence à l'ONU.

Israël a autorisé, à la demande des Etats-Unis, l'entrée d'aide via Rafah, seule issue de Gaza sur le monde qu'il ne contrôle pas. A condition qu'elle n'arrive qu'aux «civils».

Le Croissant Rouge palestinien a par ailleurs fait état d'une menace de bombardement israélien contre l'hôpital Al-Quds, dans le nord de la bande de Gaza, mais s'est déclaré «incapable» d'évacuer l'établissement qui héberge quelque 500 patients dans la zone de l'enclave la plus durement frappée par l'armée israélienne.

Une personne a par ailleurs été tuée dans la nuit dans des heurts avec l'armée israélienne près de Jéricho, portant à 84 le nombre de morts palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.

Israël, qui a juré d'anéantir le Hamas, prépare toujours une offensive terrestre à Gaza.

«Deuxième Nakba»

Après la «campagne militaire» de frappes aériennes et «plus tard des manoeuvres ayant pour objectif de neutraliser les terroristes et infrastructures du Hamas», il y aura des «opérations à basse intensité pour éliminer les dernières poches de résistance», a affirmé vendredi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

A terme, Israël envisage parmi les scénarios possibles de «remettre les clés» de la bande de Gaza à une partie tierce qui pourrait être l'Egypte, sans aucune garantie que Le Caire accepte ce scénario repoussé depuis des décennies, a affirmé une source au ministère des Affaires étrangères israélien à l'AFP.

«J'ai peur que les destructions actuelles suivent un plan clair, que les gens ne trouvent pas d'endroit où vivre et que cela provoque une deuxième Nakba», s'inquiète à Gaza Omar Ashour, un général à la retraite, en référence à l'expulsion d'environ 760'000 Palestiniens à la création d'Israël.

Au moins un million de Gazaouis ont été déplacés, d'après l'ONU.

«Sommet pour la paix»

Pour tenter de trouver une issue, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi accueille samedi au Caire un «sommet pour la paix», auquel participeront plusieurs chefs d'Etat ou de gouvernement.

Pour Joe Biden, le Hamas a déclenché la guerre pour torpiller le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, poids lourd du Moyen-Orient.

«L'une des raisons pour lesquelles ils ont agi de la sorte (...) pour laquelle ils s'en sont pris à Israël (...) est que j'étais sur le point de m'asseoir avec les Saoudiens», a déclaré le président américain, précisant que Ryad songeait dans ces discussions à reconnaître officiellement l'Etat hébreu.

Ryad a annoncé le 14 octobre qu'il suspendait les négociations sur cette possible normalisation.

Frappes au Liban

Les Etats-Unis ont déployé deux porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader l'Iran ou le Hezbollah libanais, deux alliés du Hamas, de s'impliquer dans le conflit.

Samedi à l'aube, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, en riposte à des tirs de roquettes et de missiles antichar en direction d'Israël. Selon la radio militaire, un soldat israélien a par ailleurs été tué vendredi dans un échange de tirs à la frontière libanaise.

Dans cette région du nord d'Israël, les soldats sont déployés en masse. Interrogé par l'AFP à la gare routière, un appelé réserviste, qui a requis l'anonymat, se dit «prêt à en découdre» car «les Juifs n'ont pas d'autre pays».

Mesure rarissime, les autorités ont annoncé vendredi l'évacuation de Kiryat Shmona, ville limitrophe de la frontière libanaise qui compte environ 25'000 habitants dont beaucoup sont déjà partis.

