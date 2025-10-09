Le «train-prison» des CFF ne transportera plus de détenus

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suppression en catimini Le «train-prison» des CFF ne transportera plus de détenus

Andreas Fischer

9.10.2025

Les «trains-Prison» appartiennent désormais au passé : le transport de détenus par voie ferroviaire a été discrètement supprimé, sans communication officielle. Les CFF justifient cette décision par l’état vétuste du matériel roulant et l’ampleur d’un important chantier.

Les trains-prison des CFF étaient très discrets.
Les trains-prison des CFF étaient très discrets.
bahnbilder.ch/David Gubler / CC BY-NC-SA 2.5 CH

Andreas Fischer

09.10.2025, 17:07

09.10.2025, 18:26

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Pendant des décennies, les détenus étaient transportés en Suisse dans des trains spéciaux entre les prisons.
  • On l’ignorait, mais ce système suisse unique avait été abandonné en 2023.
  • Les CFF s'expriment finalement sur la fin des «trains-prison».
Montre plus

Ce train est définitivement supprimé: dans la plus grande discrétion, les CFF ont mis un terme au transport de détenus par voie ferroviaire. Les «trains-prison» ne circulent plus depuis 2023, et le contrat qui régissait ces transferts a été résilié l’an dernier.

Personne ne s’en était aperçu pendant longtemps. Le portail «Plattform J» a été le premier à révéler, en avril 2025, la fin des «Jail-Trains». Le Tages-Anzeiger a depuis obtenu la confirmation officielle des CFF: «Le contrat Transports intercantonaux de détenus en Suisse avec Securitas a été résilié pour fin 2024.»

Transport ferroviaire. Les CFF investissent massivement dans les enclenchements numériques

Transport ferroviaireLes CFF investissent massivement dans les enclenchements numériques

Les trains de détenus étaient trop chers

Longtemps, le transport de détenus par voie ferrée a constitué une singularité helvétique. Exploité par les CFF sur mandat d’une entreprise de sécurité privée, le «train-prison» se composait d’une simple automotrice aménagée, tractée par une locomotive. Discret et peu remarqué, ce convoi circulait encore récemment entre Zurich et Berne.

Plusieurs raisons expliquent la fin définitive du «train-prison». D’une part, le matériel roulant était obsolète, et sa remise en service n’aurait pas été «économiquement justifiable». Les CFF ont précisé au Tages-Anzeiger que des considérations budgétaires ont également pesé dans la décision de ne pas investir dans des véhicules plus récents : les coûts de transformation étaient jugés tout simplement trop élevés.

Les derniers "Jail-Trains" des CFF circulaient encore entre Zurich et Berne.
Les derniers "Jail-Trains" des CFF circulaient encore entre Zurich et Berne.
CenturioST / CC BY-SA 3.0

À cela s’ajoute la disparition prochaine de la principale station de transbordement située en périphérie de Zurich. Dès l’an prochain, la gare de Bassersdorf deviendra un vaste chantier dans le cadre du projet de doublement des voies entre Zurich et Winterthour, incluant la construction du tunnel de Brütten, long de neuf kilomètres. La gare sera notamment démolie et ses quais déplacés, rendant toute utilisation logistique impossible pendant plusieurs années.

Désormais, il faut emprunter l’autoroute

Les transferts de détenus entre cantons continueront, mais désormais uniquement par la route. Le rail, pourtant, avait toujours été considéré comme une alternative plus fiable à l’autoroute A1, régulièrement engorgée.

Quant à ceux qui rêvaient de voir le «train-prison» exposé dans un musée, ils seront déçus : les convois mis hors service ont déjà été envoyés à la casse. Toutefois, un YouTuber a réussi à filmer en secret l’intérieur du train, offrant ainsi un rare aperçu de ce convoi historique.

En savoir plus sur le sujet

Sur la voie du tout numérique. Fini les chèques Reka au bistrot des CFF – Vers la fin de l'argent liquide?

Sur la voie du tout numériqueFini les chèques Reka au bistrot des CFF – Vers la fin de l'argent liquide?

Les CFF raillés par des Allemands. «Elle s'excuse de faire rouler ce train?»

Les CFF raillés par des Allemands«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»

Les plus lus

Le Hamas ne veut pas du «comité de la paix» de Trump
Le «train-prison» des CFF ne transportera plus de détenus
Taux fixe ou Saron : qui gagne le match des hypothèques ?
Le directeur de la Foire du Valais démissionne
Peine alourdie pour le seul accusé ayant fait appel