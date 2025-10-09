Le «train-prison» des CFF ne transportera plus de détenus

Les «trains-Prison» appartiennent désormais au passé : le transport de détenus par voie ferroviaire a été discrètement supprimé, sans communication officielle. Les CFF justifient cette décision par l’état vétuste du matériel roulant et l’ampleur d’un important chantier.

Les trains-prison des CFF étaient très discrets. bahnbilder.ch/David Gubler / CC BY-NC-SA 2.5 CH

Andreas Fischer Andreas Fischer

Pas le temps ? blue News résume pour toi Pendant des décennies, les détenus étaient transportés en Suisse dans des trains spéciaux entre les prisons.

On l’ignorait, mais ce système suisse unique avait été abandonné en 2023.

On l'ignorait, mais ce système suisse unique avait été abandonné en 2023.

Ce train est définitivement supprimé: dans la plus grande discrétion, les CFF ont mis un terme au transport de détenus par voie ferroviaire. Les «trains-prison» ne circulent plus depuis 2023, et le contrat qui régissait ces transferts a été résilié l’an dernier.

Personne ne s’en était aperçu pendant longtemps. Le portail «Plattform J» a été le premier à révéler, en avril 2025, la fin des «Jail-Trains». Le Tages-Anzeiger a depuis obtenu la confirmation officielle des CFF: «Le contrat Transports intercantonaux de détenus en Suisse avec Securitas a été résilié pour fin 2024.»

Les trains de détenus étaient trop chers

Longtemps, le transport de détenus par voie ferrée a constitué une singularité helvétique. Exploité par les CFF sur mandat d’une entreprise de sécurité privée, le «train-prison» se composait d’une simple automotrice aménagée, tractée par une locomotive. Discret et peu remarqué, ce convoi circulait encore récemment entre Zurich et Berne.

Plusieurs raisons expliquent la fin définitive du «train-prison». D’une part, le matériel roulant était obsolète, et sa remise en service n’aurait pas été «économiquement justifiable». Les CFF ont précisé au Tages-Anzeiger que des considérations budgétaires ont également pesé dans la décision de ne pas investir dans des véhicules plus récents : les coûts de transformation étaient jugés tout simplement trop élevés.

Les derniers "Jail-Trains" des CFF circulaient encore entre Zurich et Berne. CenturioST / CC BY-SA 3.0

À cela s’ajoute la disparition prochaine de la principale station de transbordement située en périphérie de Zurich. Dès l’an prochain, la gare de Bassersdorf deviendra un vaste chantier dans le cadre du projet de doublement des voies entre Zurich et Winterthour, incluant la construction du tunnel de Brütten, long de neuf kilomètres. La gare sera notamment démolie et ses quais déplacés, rendant toute utilisation logistique impossible pendant plusieurs années.

Désormais, il faut emprunter l’autoroute

Les transferts de détenus entre cantons continueront, mais désormais uniquement par la route. Le rail, pourtant, avait toujours été considéré comme une alternative plus fiable à l’autoroute A1, régulièrement engorgée.

Quant à ceux qui rêvaient de voir le «train-prison» exposé dans un musée, ils seront déçus : les convois mis hors service ont déjà été envoyés à la casse. Toutefois, un YouTuber a réussi à filmer en secret l’intérieur du train, offrant ainsi un rare aperçu de ce convoi historique.