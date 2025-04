Le canton du Jura veut protéger les mineurs des réseaux sociaux. Le Parlement a accepté mercredi sans opposition une motion intercantonale demandant de légiférer pour protéger les jeunes en âge de scolarité obligatoire des effets néfastes des réseaux sociaux.

Keystone-SDA ATS

Au nom des signataires de la motion interpartis, le député du Centre Vincent Eschmann a expliqué que les jeunes passaient des heures à voir défiler sur les réseaux sociaux des contenus si absorbants qu'ils font abstraction de la réalité. «Actuellement, il n'y a pas de régulation de l'accès aux réseaux sociaux et un cadre légal est indispensable», a estimé l'élu.

L'objectif de la motion, en discussion dans les autres parlements romands, est de donner une impulsion au niveau national. Cette intervention ne concerne pas l'usage du téléphone portable par les mineurs et ne demande pas non plus une interdiction de l'accès aux réseaux sociaux, mais une régulation, a insisté le motionnaire.

Action au niveau fédéral

Pour le Gouvernement, la mesure la plus efficace serait une action de la Confédération sur les fournisseurs d'accès à la téléphonie et à Internet.

C'est la Commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire romande qui est à l'origine de cette démarche. Elle entend lancer le débat dans les cantons dans le but de donner une impulsion au niveau national en l'absence de régulation de l’accès aux réseaux sociaux.