Actu et dicton du jour Et si les droits de douane américains n’étaient que temporaires ? 

ATS

7.8.2025 - 07:39

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

07.08.2025

Keystone-SDA

07.08.2025, 07:39

07.08.2025, 07:51

Les points forts du jour

DROITS DE DOUANE : Sauf retournement spectaculaire, jeudi marque l'entrée en vigueur de la surtaxe douanière américaine de 39% sur les biens suisses exportés vers les Etats-Unis. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, dans un déplacement de la dernière chance, s'est rendue à Washington mardi et mercredi pour obtenir un infléchissement de la position de son homologue américain Donald Trump. Mais la délégation helvétique n'a pas annoncé de résultat concret mercredi au terme de discussions avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

Taxes américaines. Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !

Taxes américainesLe coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !

ÉDUCATION : Le syndicat des enseignants romands (SER) et son pendant alémanique (LCH) se penchent jeudi sur le problème de l'absentéisme scolaire à l'occasion de leur conférence de presse de rentrée. Pour réduire ce fléau, ils appellent les responsables politiques, les écoles, les parents et la société à «assumer ensemble leurs responsabilités». C'est la seule façon selon eux de mieux protéger les jeunes et de garantir durablement leurs chances de réussite scolaire.

ÉCONOMIE : La matinée de jeudi sera émaillée de nombreux résultats d'entreprises, dont ceux de l'opérateur Swisscom et de l'assureur Zurich Insurance. Côté macroéconomie, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) publiera les chiffres du chômage en juillet. Par ailleurs, les marchés financiers ne manqueront pas de réagir à l'entrée en vigueur de droits de douane plus élevés aux Etats-Unis pour des dizaines de pays dont ceux de la Suisse, fixés à 39% par le président américain Donald Trump.

FOOTBALL : Trois jours après le licenciement de son entraîneur Thomas Häberli, le Servette FC accueille jeudi dès 20h30 le FC Utrecht pour le match aller du 3e tour qualificatif de l'Europa League. En pleine crise, les Genevois espèrent rebondir face à des Néerlandais qui pourront compter sur près de 2000 supporters attendus à Genève. En Conference League, le FC Lausanne-Sport défie les Kazakhs du FK Astana à la Tuilière à 20h15, tandis que Lugano, toujours délocalisé à Thoune, reçoit les Slovène du NK Celje à 20h30.

Europa League. En pleine crise, Servette joue très gros devant un public divisé

Europa LeagueEn pleine crise, Servette joue très gros devant un public divisé

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE : Plusieurs experts estiment dans la presse de jeudi que les droits de douane américains de 39% sur les produits importés de Suisse ne seront que temporaires. Interrogés dans 24 Heures et la Tribune de Genève Nannette Hechler-Fayd'herbe, responsable de la stratégie d'investissement chez Lombard Odier, et l'économiste Filippo Pallotti privilégient un accord entre Berne et Washington avec des surtaxes douanières «plus proche des 15% imposés à l'Union européenne ou au Japon», en contrepartie «de concessions potentiellement contraignantes». Même son de cloche du côté de Stefan Legge, économiste à l'université de Saint-Gall, cité dans 20min.ch. «Je considère ces droits de douane élevés comme un moyen de pression pour obtenir des concessions de la part de la Suisse». Il prévoit aussi que les taxes baissent à 15% à un moment donné

GÉOGRAPHIE : Le Léman a été renommé lac de Genève par l'application Apple Maps, relatent jeudi plusieurs médias, dont 24 Heures, la Tribune de Genève, Le Nouvelliste et ArcInfo. Cette erreur, qui fait sourire à Genève, mais pas du côté valaisan ou vaudois, provient d'une faille exploitée par des utilisateurs de l'application qui ont réussi à détourner le système collaboratif d'Apple permettant de signaler des informations inexactes et de suggérer des modifications chez Apple, selon l'explication du site Mac4Ever reprise par les journaux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : décès de Manuel Contreras, le chef de la police politique chilienne sous la dictature d'Augusto Pinochet. Il avait été condamné à 529 ans de prison dans des procès organisés pour 40 cas de tortures, disparitions et enlèvements d'opposants.

- Il y a 50 ans (1975) : naissance du mannequin et de l'actrice sud-africaine et américaine Charlize Theron ("L'Associé du Diable», «Atomic Blonde").

- Il y a 65 ans (1960) : la Côte d'Ivoire obtient son indépendance de la France.

- Il y a 75 ans (1950) : le cycliste zurichois Ferdy Kübler devient le premier Suisse à remporter le Tour de France.

Le dicton du jour

«En août, de l'aube au soir, on n'a qu'une heure pour s'asseoir».

Et si les droits de douane américains n’étaient que temporaires ?