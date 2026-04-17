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Guerre au Moyen-Orient Le Liban travaille à «un accord permanent» avec Israël

ATS

17.4.2026 - 22:10

Le Liban travaille à «un accord permanent» avec Israël après le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi, a affirmé son président. Selon lui, des discussions directes avec l'Etat hébreu ne constituent pas un «signe de faiblesse».

Le Liban a été entraîné dans la guerre régionale lorsque le Hezbollah, mouvement islamiste financé et soutenu par Téhéran, a attaqué Israël le 2 mars en représailles à la mort du guide suprême Ali Khamenei (archives).
Le Liban a été entraîné dans la guerre régionale lorsque le Hezbollah, mouvement islamiste financé et soutenu par Téhéran, a attaqué Israël le 2 mars en représailles à la mort du guide suprême Ali Khamenei (archives).
AFP

Keystone-SDA

17.04.2026, 22:10

«Nous nous retrouvons dans une nouvelle phase», a déclaré Joseph Aoun dans son premier discours à la nation depuis la trêve, évoquant «une phase de transition (...) pour travailler à un accord permanent qui sauvegarde les droits de notre peuple, l'unité de notre pays et la souveraineté de notre nation».

Ces pourparlers directs, alors que le Liban est en état de guerre avec Israël depuis 1948, ne sont «pas un signe de faiblesse ou une concession», a insisté le chef de l'Etat, promettant de ne pas «céder un iota du territoire national».

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Les négociations avec Israël restent un sujet clivant au Liban: certains y voient une opportunité de mettre fin à des décennies de conflits récurrents, tandis que d'autres comme le Hezbollah et ses partisans s'y opposent fermement.

«Nous sommes confiants dans le fait que nous sauverons le Liban, (...) nous avons repris le Liban et le pouvoir de décision du Liban pour la première fois depuis près d'un demi-siècle», a encore dit M. Aoun, ajoutant qu'"aujourd'hui, nous négocions pour nous-mêmes, (...) nous ne sommes plus un pion dans le jeu de quiconque, ni le théâtre des guerres de qui que ce soit, et nous ne le serons plus jamais».

Mesures contre le Hezbollah

Le Liban a été entraîné dans la guerre régionale lorsque le Hezbollah, mouvement islamiste financé et soutenu par Téhéran, a attaqué Israël le 2 mars en représailles à la mort du guide suprême Ali Khamenei, au premier jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.

Dans son discours, le président libanais a remercié «tous ceux qui ont contribué à la réalisation du cessez-le-feu, à commencer par mon ami, le président américain Donald Trump», ainsi que l'Arabie saoudite.

Donald Trump a annoncé la trêve jeudi, indiquant s'attendre à ce que Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se retrouvent à la Maison Blanche «dans les quatre ou cinq prochains jours».

La cessation des hostilités a débuté à 23h00 (heure suisse) jeudi, après un mois et demi de conflit qui a fait côté libanais près de 2300 morts et jeté sur les routes plus d'un million de personnes.

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Depuis l'entrée en fonctions de M. Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam l'an dernier, Beyrouth a pris plusieurs décisions inédites à l'encontre du Hezbollah, notamment un engagement à désarmer le mouvement chiite, après un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 pour mettre fin à un précédent conflit avec Israël.

Le gouvernement a également interdit les activités militaires du Hezbollah, seul groupe à avoir conservé ses armes après la guerre civile de 1975-1990 au nom de la «résistance» contre Israël, malgré le retrait de ce dernier du Liban en 2000.

Dans un pays miné par de profondes divisions confessionnelles et politiques, l'arsenal du mouvement pro-iranien a à plusieurs reprises provoqué des crises internes.

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