Le service du médecin cantonal genevois réactive le dispositif de réponse à la canicule dès mercredi en raison des températures prévues par MétéoSuisse. Ces valeurs devraient rester élevées jusqu'au 5 août au moins, a-t-il affirmé lundi.

La cellule genevoise face à la canicule a prévu dès jeudi une réunion (archives).

Cette décision est prise lorsque les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25°C pendant dix jours consécutifs. La cellule canicule se réunira dès jeudi tous les jours jusqu'à la diminution des températures en dessous des seuils.

Le médecin cantonal appelle à augmenter la vigilance, notamment pour les enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, celles travaillant ou en extérieur ou celles qui ont certaines maladies.