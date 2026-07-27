Canton de Genève
Le médecin cantonal réactive le dispositif de canicule dès mercredi
La cellule genevoise face à la canicule a prévu dès jeudi une réunion (archives).
ATS
Le service du médecin cantonal genevois réactive le dispositif de réponse à la canicule dès mercredi en raison des températures prévues par MétéoSuisse. Ces valeurs devraient rester élevées jusqu'au 5 août au moins, a-t-il affirmé lundi.
Cette décision est prise lorsque les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25°C pendant dix jours consécutifs. La cellule canicule se réunira dès jeudi tous les jours jusqu'à la diminution des températures en dessous des seuils.
Le médecin cantonal appelle à augmenter la vigilance, notamment pour les enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, celles travaillant ou en extérieur ou celles qui ont certaines maladies.
Une nouvelle vague de chaleur semble se profiler en milieu de semaine prochaine. Que nous disent les prévisions à ce stade ? La réponse dans le présent article du #blogmeteosuisse : https://t.co/dkMCUMCMeA #Meteosuisse #alertesintemperies #dangersnaturels #alerte pic.twitter.com/7pcNXyaDlL— MétéoSuisse (@meteosuisse) July 24, 2026