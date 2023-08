La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) du canton de Fribourg a délivré mercredi une autorisation de tir d’un loup isolé. Celui-ci a tué huit ovins en Singine après en avoir attaqué treize autres sur territoire bernois.

Un loup peut désormais être abattu dans les cantons de Berne et de Fribourg. (photo d'illustration). imago images / Hohlfeld

Cette autorisation se limite à une partie des territoires des communes de Bellegarde (Jaun) et de Planfayon. Elle échoit au 16 octobre prochain.

Des attaques de loup se sont déroulées les 20 et 26 juillet et le 8 août dans cette région. Huit ovins appartenant au même troupeau ont été tués. Il s’avère que le même individu a déjà sévi dans le canton de Berne, qui a déjà délivré une autorisation de le tirer, le 19 juillet. Treize ovins appartenant au même troupeau avaient été attaqués sur le territoire bernois, dans la zone frontalière avec le canton de Fribourg, en juin et juillet.

Seuls les gardes-faune

L’ordonnance fédérale définit des conditions très claires pour autoriser le tir du loup. Pour ce cas précis, la même bête a tué 21 ovins sur le même territoire, la seule particularité est qu’il s’étale désormais sur deux cantons différents avec ces nouvelles attaques sur sol fribourgeois. L’autorisation, qui est valable 60 jours, doit servir à empêcher qu’un loup isolé ne cause d’autres dommages aux animaux de rente.

Seuls les gardes-faune professionnels du canton de Fribourg sont autorisés à effectuer le tir. Tout recours contre la présente décision est possible, mais ne déploiera pas d’effet suspensif, celui-ci ayant été retiré. Au vu des dommages déjà causés par l’individu, il y a lieu d’éviter qu’il ne s’attaque à de nouveaux animaux de rente.

fazw, ats