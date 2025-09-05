  1. Clients Privés
Elu haut la main Le «M. Narcotrafic» du Sénat président de Bourgogne-Franche Comté

ATS

5.9.2025 - 11:26

Le sénateur socialiste Jérôme Durain a été élu vendredi, sans surprise, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il est connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic.

Jérôme Durain est conseiller régional depuis 2015. Il était assuré de la victoire après avoir été désigné, début juillet, comme unique candidat du groupe socialiste et écologiste, majoritaire à la région.
ATS

Keystone-SDA

M. Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ont voté. Seul autre candidat, l'ancien député jurassien Jean-Marie Sermier (LR), a recueilli 17 voix.

Le sénateur, figure de la gauche bourguignonne, remplace la socialiste démissionnaire Marie-Guite Dufay, 76 ans, présidente de région depuis 17 ans. Mme Dufay avait fait part de sa volonté de «préparer l'avenir» dans une allusion à la relève que représente M. Durain, de vingt ans son cadet.

Le Rassemblement national (17 conseillers) n'a pas participé au vote. Il a dénoncé «une mascarade illégitime et antidémocratique». «Ce scrutin a été verrouillé en interne par un Parti socialiste représentant à peine 8% des électeurs aux dernières législatives de 2024», a souligné le RN dans un communiqué. Le parti d'extrême droite avait alors presque triplé le nombre de ses députés dans la région, avec 13 élus, contre cinq en 2022.

Dans une allocution à la tribune régionale, M. Durain a promis de «poursuivre» le chemin de Mme Dufay, notamment sur «la bataille pour l'emploi» et en faveur des politiques «décarbonées». Il était assuré de la victoire après avoir été désigné, début juillet, comme unique candidat du groupe socialiste et écologiste, majoritaire à la région.

Jérôme Durain est conseiller régional depuis 2015. En 2014, il est devenu, à seulement 45 ans, le premier sénateur de gauche élu en Saône-et-Loire depuis 1986.

Il est connu au niveau national pour avoir corédigé, en 2024 avec le sénateur LR Étienne Blanc, la proposition de loi «visant à sortir la France du piège du narcotrafic». La loi, promulguée le 13 juin 2025, a eu un fort retentissement et a été adoptée très largement par le Parlement, offrant à Jérôme Durain une grande visibilité médiatique. Il avait ainsi été élu «sénateur de l'année 2024».

