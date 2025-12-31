La Ville de Moutier a lancé mercredi les festivités pour célébrer son transfert à minuit dans le canton du Jura. Lors de la partie officielle, son maire Marcel Winistoerfer a souligné le caractère historique de cet événement.

Le maire de Moutier Marcel Winistoerfer a reçu des mains du ministre jurassien Stéphane Theurillat un tableau en bois représentant un Jura redessiné avec la commune de Moutier. ATS

Keystone-SDA ATS

«Un demi-siècle après la création du canton du Jura, Moutier va le rejoindre. La ville retrouve sa patrie naturelle», a déclaré Marcel Winistoerfer devant quelque 300 personnes rassemblées devant l'Hôtel de Ville. «C'est une émotion intense et exceptionnelle qui nous est donnée de vivre».

Pour le maire autonomiste de la cité prévôtoise, l'histoire du pays s'enrichit d'une nouvelle page, riche en émotions et en aventures. L'élu a salué la ténacité et la persévérance de ceux qui ont permis ce transfert. «On ne va pas au paradis, ça viendra bien assez tôt, mais on va au Jura».

Un compromis «à la Suisse»

La conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider a salué la résolution pacifique de la Question jurassienne mercredi soir, dans le cadre du changement de canton de la ville de Moutier.

Présente à titre privé au banquet organisé pour fêter le transfert de Moutier dans le canton du Jura, Elisabeth Baume-Schneider a expliqué à Keystone-ATS que la Question jurassienne avait été réglée «par le dialogue et l'écoute».

«C'est une réponse démocratique, à la Suisse», a ajouté la cheffe du Département fédéral de l'Intérieur, soulignant que chaque partie avait pu donner son avis.Elisabeth Baume-Schneider était ministre en charge des Affaires jurassiennes en 2013, lorsque l'ensemble du Jura et du Jura bernois avait voté sur la création du potentiel futur canton.

Le Jura bernois avait nettement refusé, mais la commune de Moutier s'était distinguée en votant «oui» à plus de 55%.

Portée historique

Le vice-président du Gouvernement jurassien Stéphane Theurillat a aussi évoqué la portée historique de ce 31 décembre 2025. «Ce que nous vivons ce soir dépasse largement l'actualité immédiate et s'inscrit dans un temps long, celui de la lutte pour un Jura uni, menée avec conviction par des générations entières».

Pour le ministre, ce 31 décembre n'est pas seulement la fin d'un processus institutionnel exceptionnel. «Il est surtout le début d'une nouvelle étape de vie commune pour Moutier dans sa maison jurassienne». Et d'affirmer que ce processus était unique en Suisse, tant par sa durée que par sa méthode.

«La lutte fut rude, l'adversité souvent détestable»

«En ce mercredi 31 décembre 2025, nous vivons donc le dernier jour de Moutier sous administration bernoise. Nous nous réveillerons demain Jurassiens», a lancé Cédric Erard, président du comité «Moutier Ville jurassienne», dans un discours plus militant.

Cédric Erard a évoqué le chemin parcouru jusqu'au transfert tout en dénonçant l'attitude de certains des adversaires du changement de canton. «La lutte fut rude, l'adversité souvent détestable. Et que de temps perdu en raison de recours dilatoires acceptés par une justice arbitraire et téléguidée».

Cas Belprahon

«Moutier Ville jurassienne» a réitéré sa solidarité avec Belprahon, commune qui avait refusé lors d'un vote de rejoindre le canton du Jura alors que le sort de Moutier était suspendu à des recours. Pour Cédric Erard, la volonté de la population n'a pas été prise en compte. «Chers amis de Belprahon ne lâchez rien», a-t-il lancé sous les applaudissements.

La partie officielle s'est achevée avec la Rauracienne, l'hymne jurassien.

La soirée va se poursuivre avec un banquet réunissant 1200 convives, suivi d'un cortège aux flambeaux et d'un spectacle son et lumière devant l'Hôtel de Ville avant le décompte des secondes et l'arrivée officielle de Moutier dans le canton du Jura.