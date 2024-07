Le Maire pourrait travailler à Lausanne selon le Canard enchaîné

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a trouvé «un point de chute» à l'Ecole polytechnique de Lausanne après son départ de Bercy, a affirmé mardi le Canard enchaîné. Son cabinet assure toutefois qu'il ne quittera pas la France.

(archives).

ATS

Dans son édition à paraître mercredi, le journal satirique affirme que le ministre de l'Economie et des Finances, à Bercy depuis 7 ans mais sur le départ avec le changement de gouvernement à venir, «aurait du mal à trouver» un poste en France «en raison des risques de conflits d'intérêts», d'où son orientation vers la Suisse.

«Il a trouvé du boulot, selon plusieurs sources recoupées par Le Canard... à l'Ecole polytechnique de Lausanne», ajoute-t-il, dans un article intitulé «Le Maire file en Suisse». Interrogé par l'AFP, son cabinet a affirmé mardi que le ministre ne «quittera pas la France pour travailler ailleurs».

«Ce qui est écrit dans le Canard est faux: le ministre ne quittera pas la France, les mots ont leur importance», a poursuivi son cabinet, faisant valoir qu'il y avait «une différence» entre «aller travailler» à l'étranger et «quitter le pays».

«Peut-être, d'ailleurs, qu'il n'ira pas travailler ailleurs et qu'il travaillera en France», a ajouté le cabinet du ministre.

Il ne tourne pas le dos à la politique

Soutien d'Emmanuel Macron dès sa victoire en 2017, Bruno Le Maire s'apprête à quitter Bercy après sept ans en poste, mais son entourage refuse pour l'instant tout commentaire sur sa destination.

«Il est comme tout un chacun, il réfléchit à son avenir et où il pourrait travailler, et pour le moment, il y a plusieurs options. Il en fera part, c'est normal là aussi d'être transparent, mais une fois que tout sera fait et signé», affirme son cabinet.

Dans la recomposition qui traverse la droite et le centre, le futur ex-ministre ne tourne pas pour autant le dos à la politique. «Mes plus grands combats politiques sont devant moi», affirmait-il fin juin, dans un entretien au magazine Le Point.

