Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi

Après deux semaines inhabituellement sèches, un changement de temps s'annonce en Suisse. Dès lundi, des fronts de pluie répétés traverseront le pays depuis l'ouest - la Suisse romande devrait être particulièrement touchée.

La semaine prochaine, il fera vraiment humide en Suisse. (Photo thématique) Patrick Pleul/dpa

La Suisse doit se préparer à une semaine de temps humide. Selon Meteonews, la phase sèche qui a duré depuis début octobre se termine ce week-end. Dès lundi, des fronts pluvieux arriveront de l'ouest, accompagnés d'un vent doux du sud-ouest.

"Dans le nord, il manque actuellement entre 35 et 87 pour cent des précipitations habituelles, au Tessin, il n'est pas encore tombé de pluie mesurable par endroits", indique le bulletin météo actuel. Seules les 3 et 4 octobre ont connu des précipitations notables.

Au début de la nouvelle semaine, le temps se montre d'abord fœhné dans les Alpes et le nord-est, avant que l'humidité ne s'y installe également dans le courant de la journée de lundi.

Un temps automnal changeant est attendu

Selon SRF Meteo, les premières gouttes pourraient tomber au Tessin dès la nuit de dimanche à lundi, tandis que sur le Plateau, la pluie s'installera en cours de journée.

La Suisse romande devrait être la plus touchée - en particulier la région lémanique et le Jura, où des orages sont possibles. Le Valais restera vraisemblablement un peu plus protégé. Dans l'ensemble, les météorologues s'attendent à un temps variable de vent d'ouest qui se maintiendra au moins jusqu'à vendredi.

Les températures seront en légère hausse et atteindront jusqu'à 16 degrés en plaine.

Cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA.