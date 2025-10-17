Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sortez les parapluies Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi

Sven Ziegler

17.10.2025

Après deux semaines inhabituellement sèches, un changement de temps s'annonce en Suisse. Dès lundi, des fronts de pluie répétés traverseront le pays depuis l'ouest - la Suisse romande devrait être particulièrement touchée.

La semaine prochaine, il fera vraiment humide en Suisse. (Photo thématique)
La semaine prochaine, il fera vraiment humide en Suisse. (Photo thématique)
Patrick Pleul/dpa

Sven Ziegler

17.10.2025, 12:36

17.10.2025, 14:04

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Selon Meteonews, la première moitié du mois d'octobre a été trop sèche à près de 70%.
  • A partir de lundi, un changement de temps s'ensuivra avec des phases de pluie répétées.
  • Le temps restera variable jusqu'à vendredi au moins, avec une légère hausse des températures.
Montre plus

La Suisse doit se préparer à une semaine de temps humide. Selon Meteonews, la phase sèche qui a duré depuis début octobre se termine ce week-end. Dès lundi, des fronts pluvieux arriveront de l'ouest, accompagnés d'un vent doux du sud-ouest.

"Dans le nord, il manque actuellement entre 35 et 87 pour cent des précipitations habituelles, au Tessin, il n'est pas encore tombé de pluie mesurable par endroits", indique le bulletin météo actuel. Seules les 3 et 4 octobre ont connu des précipitations notables.

Au début de la nouvelle semaine, le temps se montre d'abord fœhné dans les Alpes et le nord-est, avant que l'humidité ne s'y installe également dans le courant de la journée de lundi.

Un temps automnal changeant est attendu

Selon SRF Meteo, les premières gouttes pourraient tomber au Tessin dès la nuit de dimanche à lundi, tandis que sur le Plateau, la pluie s'installera en cours de journée.

La Suisse romande devrait être la plus touchée - en particulier la région lémanique et le Jura, où des orages sont possibles. Le Valais restera vraisemblablement un peu plus protégé. Dans l'ensemble, les météorologues s'attendent à un temps variable de vent d'ouest qui se maintiendra au moins jusqu'à vendredi.

Les températures seront en légère hausse et atteindront jusqu'à 16 degrés en plaine.

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

17.10.2025

Cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA.

Les plus lus

«C’est la maladie, c'est la mort» - Le défi de taille de Jean Dujardin
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi
«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
«Personne ne pourrait lutter» - Balotelli vole au secours d’un attaquant en crise
Trump dépose une nouvelle plainte contre le New York Times