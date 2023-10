Le MCG Mauro Poggia en pole position pour le second tour

A Genève, le MCG Mauro Poggia a fait sensation, dimanche, en virant en tête du premier tour de l'élection du Conseil des Etats. Il précède les deux candidats sortants de gauche, la Verte Lisa Mazzone et le socialiste Carlo Sommaruga. L'UDC Céline Amaudruz se place quatrième, loin devant la PLR Simone De Montmollin.

Céline Amaudruz, candidate UDC a l'élection au Conseil aux Etats et au Conseil national, avec Mauro Poggia, candidat MCG a l'election au Conseil aux Etats, parlent ensemble a Uni Mail le lieu de dépouillement centralisé des bulletins de vote du canton de Genève, ce dimanche 22 octobre 2023. KEYSTONE

La présidente de l'UDC Genève a annoncé qu'elle se présentera au 2e tour le 12 novembre et espère que l'Alliance genevoise, qui regroupe le PLR, Le Centre, l'UDC et le MCG, lui permettra d'être élue sénatrice. Les quatre partis se sont engagés à envoyer au second tour leurs deux candidats ayant récolté le plus de voix.

«Nous devons nous mobiliser pour chercher un siège avec cette grande alliance», a déclaré le président du PLR Genève Pierre Nicollier. Mme de Montmollin relève qu'il faut répondre aux «attentes de la population qui veut une droite plus musclée, moins dans le consensus».

Ticket déjà connu

A moins d'un coup de théâtre avant mardi midi, délai fixé pour le dépôt des candidatures, c'est le duo composé de Mauro Poggia et Céline Amaudruz qui défendra les couleurs de la droite le mois prochain. Les partis doivent fixer leur stratégie lors d'assemblées agendées lundi soir.

Ce ticket sera opposé aux conseillers d'Etat sortants Carlo Sommaruga et Lisa Mazzone. La paire sortante rose-verte, qui talonne Mauro Poggia et qui dispose d'une avance de plus de 9'000 voix sur Céline Amaudruz, aura la tâche de défendre les deux sièges genevois de la Chambre des cantons, bastion de la gauche depuis 2007.

Selon les résultats du premier dépouillement, Mauro Poggia (MCG) a récolté 38'761 suffrages. Lisa Mazzone (Vert-e-s) est deuxième avec 38'019 voix. Puis vient le socialiste Carlo Sommaruga (37'838), l'UDC Céline Amaudruz (28'365), la PLR Simone De Montmollin (19'993), suivi du centriste Vincent Maitre (15'877). Le Vert'libéral et conseiller national Michel Matter est distancé avec ses 12'729 voix.

Loin derrière

Les autres candidats font des scores symboliques. Jessica Pini d'Ensemble à Gauche – Solidarités obtient 3'419 voix, son colistier Guillaume Thion 2'026 voix, Philippe Oberson de la liste Le Peuple d'abord 2'022 voix, Pablo Cruchon d'Ensemble à Gauche – Liste d'Union populaire 1'894 voix et sa colistière Danielle Parmentier 1'622 voix. Anastasia-Natalia Ventouri, du Peuple d'abord, ferme la marche avec 1'422 voix.

La participation s'est élevée à 40,9%. Un deuxième tour devra départager les candidats. En effet, personne n'a atteint la majorité absolue de 55'057 voix. Le deuxième tour aura lieu le 12 novembre.

mf, ats