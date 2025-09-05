Changement de dernière minute: Guy Parmelin file aux Etats-Unis

Le différend douanier entre la Suisse et les Etats-Unis pourrait peut-être connaître une évolution vendredi. C'est en tout cas ce qu'indique un changement de dernière minute dans l'agenda de Guy Parmelin. Le ministre de l'Economie s'est rendu aux Etats-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le département de Guy Parmelin ne s'est pas exprimé sur les raisons de son voyage aux Etats-Unis (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le conseiller fédéral y mènera des discussions au niveau ministériel vendredi, a déclaré le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) à Keystone-ATS. Aucun autre détail sur ce voyage n'a été communiqué pour l'instant.

On ignore donc s'il existe un lien avec les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations en provenance de Suisse.

On avait appris un peu plus tôt que le Vaudois avait annulé à la dernière minute une intervention prévue vendredi auprès de l'association faîtière Economiesuisse. Il aurait dû prononcer le message de bienvenue du Conseil fédéral lors de la «Journée de l'économie 2025». Economiesuisse avait indiqué à l'agence de presse AWP que cette annulation était due au voyage aux Etats-Unis.

Le 1er août, Trump avait annoncé des droits de douane de 39 % sur les marchandises importées de Suisse. Peu avant l'entrée en vigueur de ces droits de douane le 7 août, Guy Parmelin et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s'étaient rendus aux Etats-Unis pour des discussions. Une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio n'avait toutefois pas permis de trouver une solution au conflit douanier.