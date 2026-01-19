  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Davos Le ministre de la défense Martin Pfister visite ses troupes

ATS

19.1.2026 - 07:13

Le ministre de la défense Martin Pfister visite lundi ses troupes mobilisées à Davos pour le Forum économique mondial (WEF). Un dispositif sécuritaire de taille a été mis en place en prévision de la venue du président américain Donald Trump.

Le Zougois se rend pour la première fois au WEF en tant que conseiller fédéral (archives).
Le Zougois se rend pour la première fois au WEF en tant que conseiller fédéral (archives).
sda

Keystone-SDA

19.01.2026, 07:13

Le Zougois se rend pour la première fois au WEF en tant que conseiller fédéral. Il visitera les troupes en compagnie du nouveau chef de l'armée Benedikt Roos, qui vient tout juste de prendre ses fonctions.

Armée et polices auront à protéger un nombre record de personnalités cette année. La venue de Donald Trump incite d'innombrables autres participants à venir dans la station grisonne.

Au total, 123 personnalités nécessitent un degré de protection particulièrement élevé. Et 400 invités dont 64 chefs d'Etat – six issus de pays du G7 – sont protégés par le droit international.

L'armée soutient la police avec la présence de 5000 militaires qui surveillent l'espace aérien partiellement bouclé, transportent des personnes protégées et soutiennent les effectifs policiers au sol et en ligne. Le Service du renseignement de la Confédération et le service fédéral de la sécurité sont aussi à pied d'oeuvre.

Plus de manifestations attendues

Les services de sécurité devront aussi gérer davantage d'actions organisées en opposition à Donald Trump. Une manifestation est prévue lundi soir à Zurich. Plusieurs ont déjà eu lieu durant le week-end.

Le budget du dispositif de sécurité se monte à 9 millions de francs, comme l'an dernier. La sécurité du président américain devrait engendrer des coûts supplémentaires, même si la délégation des Etats-Unis en couvre une partie avec ses propres moyens logistiques.

Pensée pour Crans-Montana

Outre M. Pfister, trois autres conseillers fédéraux se rendent à Davos. Le président de la Confédération Guy Parmelin ouvrira officiellement le forum mardi.

Le Vaudois abordera certainement avec les représentants américains l'accord sur les droits de douane qui doit encore être formellement adopté d'ici au 31 mars. Les ministres des finances Karin Keller-Sutter et des affaires étrangères Ignazio Cassis seront aussi sur place.

Le gouvernement se rend à Davos encore endeuillé suite au drame de Crans-Montana survenu dans la nuit du Nouvel An. Le président du WEF Borge Brende a indiqué dans la presse qu'un moment sera trouvé pour rendre hommage aux victimes.

Les plus lus

Trump se tire-t-il une balle dans le pied avec le pétrole vénézuélien ?
À 85 ans, une retraitée comparaît pour un billet de chien manquant
Au Kamtchatka, des masses de neige ensevelissent des immeubles entiers
«L'image qu’on a donné de l'Afrique, c'est honteux»
Au moins 21 morts dans l'accident de deux trains en Espagne