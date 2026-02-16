  1. Clients Privés
Genève Le ministre iranien pas prêt «à se soumettre» à Washington

ATS

16.2.2026 - 08:50

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, arrivé à Genève pour les pourparlers de mardi avec Washington, n'est pas «prêt à se soumettre». Il a dit lundi avoir «de vraies idées pour atteindre un accord juste et équitable».

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a prévu de multiplier les rencontres à Genève avant les pourparlers de mardi avec Washington (archives).
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a prévu de multiplier les rencontres à Genève avant les pourparlers de mardi avec Washington (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 08:50

16.02.2026, 08:51

Sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu'il rencontrerait lundi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi et le chef de la diplomatie omanaise. Il ne dit rien en revanche d'une discussion avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis, mentionnée par son ministère et la télévision d'Etat iranienne.

M. Araghchi est accompagné d'experts du nucléaire iranien, alors qu'il se retrouvera mardi pour la seconde fois avec les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Discussions «indirectes». Pourparlers avec l'Iran: Trump envoie ses négociateurs à Genève

Discussions «indirectes»Pourparlers avec l'Iran: Trump envoie ses négociateurs à Genève

Dimanche, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a affirmé que Téhéran était prêt à un compromis sur son stock d'uranium hautement enrichi. A condition que Washington lève les sanctions contre l'économie iranienne.

