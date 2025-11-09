  1. Clients Privés
Majorité à gauche Le ministre Martial Courtet pas réélu au Gouvernement jurassien

ATS

9.11.2025 - 15:51

Le ministre indépendant Martial Courtet n'a pas été réélu dimanche lors du second tour de l'élection au Gouvernement jurassien. L'exécutif comptera 3 socialistes et 2 centristes. L'UDC a échoué à faire son entrée au Gouvernement alors que Moutier aura son ministre.

Martial Courtet ne fera pas partie du prochain Gouvernement jurassien.
Martial Courtet ne fera pas partie du prochain Gouvernement jurassien.
ATS

Keystone-SDA

09.11.2025, 15:51

09.11.2025, 16:37

Le futur Gouvernement jurassien comptera donc une majorité socialiste face à un Parlement ancré à droite. La ministre socialiste Rosalie Beuret Siess a terminé en tête avec 14'647 voix devant son collègue centriste Stéphane Theurillat avec 13'491 voix. Le candidat socialiste Raphaël Ciocchi complète le podium avec 12'181 voix.

Le conseiller municipal prévôtois Valentin Zuber fait son entrée au Gouvernement avec sa 4e place et ses 10'747 voix devant le centriste Jean-Paul Lachat avec 10'114 suffrages. L'UDC Fred-Henri Schnegg obtient 9839 voix. Martial Courtet termine au 7e rang sur 9 candidats avec 8918 voix.

La participation est en hausse par rapport au 1er tour avec 45,7%.

Gouvernement jurassien. Selon Martial Courtet, les alliances ont «très bien fonctionné»

Gouvernement jurassienSelon Martial Courtet, les alliances ont «très bien fonctionné»

