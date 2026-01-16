  1. Clients Privés
Tragédie de Crans-Montana Le montant de la caution exigée pour les époux Moretti dévoilé !

ATS

16.1.2026 - 16:22

Dans le drame de Crans-Montana, le Ministère public valaisan demande aux époux Moretti une caution de 200'000 francs chacun. C'est désormais au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) de statuer sur ce point et d'arrêter le montant exact de la caution. Les avocats du couple espèrent une décision «la plus rapide possible».

Le Ministère public valaisan demande aux époux Moretti une caution de 200'000 francs chacun.
Le Ministère public valaisan demande aux époux Moretti une caution de 200'000 francs chacun.
ats

Keystone-SDA

16.01.2026, 16:22

Ces derniers ont confirmé vendredi après-midi une information révélée par la RTS et la Tribune de Genève/24 heures. Pour rappel, Jacques Moretti, le propriétaire du bar «Le Constellation» qui a pris feu la nuit du Nouvel An et fait 40 morts et 116 blessés, est en détention préventive. Sa femme, Jessica Moretti, gérante de l'établissement, est toujours en liberté.

Le TMC a décidé mardi dernier d'imposer des mesures de substitution à la détention provisoire à Mme Moretti, validant ainsi une demande du Ministère public.

Il s'agit des mesures classiques consistant en l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public (MP), y compris ceux de ses enfants, ainsi que de l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police.

Drame de Crans-Montana. Jessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution

Drame de Crans-MontanaJessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution

«Fortunes bloquées»

La fixation d'une caution nécessitant une instruction minutieuse, le montant sera arrêté ultérieurement, précisait le TMC. Selon lui, le MP n'ayant pas requis la détention provisoire, cette mesure de contrainte ne pouvait pas être ordonnée.

S'agissant du prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la détention provisoire pour une durée initiale de trois mois, en raison de l'existence d'un risque de fuite. M. Moretti est en prison depuis une semaine, à la suite de son audition par le MP.

Le TMC n'a pas encore statué sur les mesures de substitution, en cas d'éventuelle levée de la détention provisoire. Mais le Ministère public, selon les avocats, a demandé les mesures de substitution suivante: la saisie de ses documents d'identité, l'obligation de se présenter tous les trois jours au poste de police, le port du bracelet électronique et le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs.

«Compte tenu du fait que le prévenu ne dispose actuellement de plus aucun revenu, que lui et son épouse détiennent des biens immobiliers grevés d'hypothèques et saisis par la justice, le montant de 200'000 francs paraît adéquat», écrit le Ministère public dans sa requête de mise en détention provisoire, selon les avocats des époux. «En résumé, ils n'ont plus de revenus et leurs fortunes sont bloquées», soulignent-ils.

Archive sur Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Depuis le 1er janvier 2026, la Suisse reste sous le choc de la tragédie de Crans-Montana. Résumé des faits de ces premiers jours dramatiques de l'année.

15.01.2026

