  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Retraites Le National accepte de discuter du financement de la 13e rente AVS

ATS

10.9.2025 - 16:51

Le financement de la 13e rente AVS fait débat au Conseil national. Celui-ci a finalement décidé mercredi d'entrer en matière sur le projet. Au grand dam du PLR et de l'UDC. Le PLR aurait voulu aborder la question dans une révision globale de l'AVS.

La 13e rente AVS a été largement approuvée par le peuple le 3 mars 2024 (archives).
La 13e rente AVS a été largement approuvée par le peuple le 3 mars 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 16:51

10.09.2025, 17:05

La 13e rente sera versée à partir de décembre 2026. Les coûts supplémentaires pour l'AVS sont estimés à près de 4,2 milliards de francs en 2026. Un financement est essentiel, a rappelé la ministre des assurances sociales Elisabeth Baume-Schneider. Pour financer ces nouvelles dépenses, le Conseil fédéral mise sur un relèvement de la TVA de 0,7 point de pourcentage.

Le Conseil des Etats a quant à lui opté pour un financement mixte prévoyant une hausse de la TVA (1 point de pourcentage en deux étapes de 0,5 point chacune) ainsi qu'une augmentation des cotisations salariales (0,4 point de pourcentage, en partie compensée par une réduction parallèle des cotisations pour l’assurance-chômage de 0,2 point de pourcentage).

Réforme profonde ou temporaire?

Au National, le débat est intense. Le PLR et l'UDC ont refusé l'entrée en matière. Selon ces partis, les finances de l’AVS ne doivent pas être recalibrées ponctuellement. Elles doivent être réformées en profondeur et de manière durable lors d’une plus vaste révision.

Le PLR a tenté de renvoyer le projet au gouvernement avec pour mandat de prévoir un financement complet de la 13e rente AVS dans le cadre d'une vue d'ensemble comprenant aussi des mesures au niveau des prestations. «Nous voulons une solution durable», a plaidé Regine Sauter (PLR/ZH), en vain. Qui ne touche pas les salaires des employés ou le pouvoir d'achat, a ajouté Cyril Aellen (PLR/GE).

L'UDC aurait quant à elle souhaité trouver d'autres sources d'économies. Diane Gutjahr (UDC/TG) a proposé de supprimer des fonds alloués à la coopération internationale, d'arrêter le versement des prestations complémentaires aux personnes admises à titre provisoire, d'économiser dans le domaine de l'asile, d'augmenter la franchise minimale pour les personnes d'Etats tiers résidants en Suisse ou encore de baisser de 10% le salaire des cadres de la Confédération.

Aux yeux de Samira Marti (PS/BL), cette stratégie de «vidage des caisses» vise à pousser les Suisses à travailler plus longtemps. Une situation dangereuse, car elle laisse l'AVS se fragiliser, a avancé Léonore Porchet (Vert-e-s/VD). «Attendre n'est pas une option», a également souligné Mme Baume-Schneider.

Le centre-gauche a voté pour l'entrée en matière pour garantir la stabilité financière du premier pilier. Pour Benjamin Roduit (Centre/VS), le Parlement doit «assurer le financement de manière claire». Mais, vu les perspectives de l'AVS meilleures que prévu, un financement limité à fin 2030 suffit, a précisé le Valaisan au nom de la commission.

Le débat se poursuit.

Les plus lus

Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
Deux personnes blessées lors d’une altercation à Villeneuve
L’ex-star du tennis Lleyton Hewitt dérape et se fait suspendre
Un contrôleur CFF violemment agressé par un passager
Laura Smet révèle pourquoi elle ne s'appelle pas Hallyday