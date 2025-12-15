  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Face à l'indignation Le National accepte finalement le million en plus pour l'égalité

ATS

15.12.2025 - 18:21

Le budget fédéral alloué aux organisations de lutte contre les violences faites aux femmes sera finalement augmenté d'un million. Le National, qui n'en voulait pas, a revu lundi sa copie face à l'indignation populaire.

Le conseiller national Cedric Wermuth (PS/AG) a lancé les débats sur le budget lundi en défendant le million supplémentaire pour la lutte contre les violences contre les femmes (archives).
Le conseiller national Cedric Wermuth (PS/AG) a lancé les débats sur le budget lundi en défendant le million supplémentaire pour la lutte contre les violences contre les femmes (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 18:21

15.12.2025, 19:12

Seule l'UDC s'y opposait. Elle n'a pas été suivie.

Le budget alloué aux mesures relatives à l'égalité entre femmes et hommes sera de 8,17 millions. Les députés l'ont validé par 115 voix contre 72. Le Conseil fédéral avait initialement proposé 7,17 millions avant que le Conseil des Etats ne propose une rallonge.

Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées la semaine dernière sur la Place fédérale après que le National avait décidé de refuser un million supplémentaire en faveur du fonds prévu pour les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes.

Près d'un demi-million de personnes ont également signé une pétition s'opposant à cette décision. Cette année, 27 féminicides ont déjà été commis en Suisse.

Budget fédéral. «Dans quel monde donne-t-on la priorité aux moutons plutôt qu’aux femmes?»

Budget fédéral«Dans quel monde donne-t-on la priorité aux moutons plutôt qu’aux femmes?»

Les plus lus

Les propos de Trump sur le cinéaste Rob Reiner indignent
«Je ne suis pas fière de ne pas avoir fini la course, mais...»
Allègement fiscal en faveur des retraités qui travaillent encore
Un camion percute une cycliste, qui décède
Le yen exalté, le bitcoin poursuit sa chute