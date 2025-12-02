Non seulement l'exportation de matériel de guerre mais aussi sa réexportation seront facilitées. Le National a validé mardi des assouplissements décidés par les sénateurs dans le cadre d'un projet gouvernemental. Le dossier repart au Conseil des Etats.

La gauche, ici Jean Tschopp (PS/VD), est montée au créneau pour dénoncer les assouplissements de la loi sur le matériel de guerre. ATS