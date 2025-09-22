  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Immigration Le National débat de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions»

ATS

22.9.2025 - 07:33

Le National entame lundi son examen de l'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions», qui réclame un contrôle strict de l'immigration. La Chambre du peuple devrait recommander le rejet du texte sans contre-projet.

L'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» réclame un contrôle strict de l'immigration. (image d'illustration)
L'initiative populaire de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» réclame un contrôle strict de l'immigration. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.09.2025, 07:33

L'initiative demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Si besoin, Berne devrait résilier des traités internationaux, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE.

L'UDC devrait être la seule à soutenir le texte. Le Conseil fédéral et la majorité de la commission préparatoire le rejettent. Son acceptation nuirait à la prospérité et aux relations internationales de la Suisse. Elle entraînerait la dénonciation de l'accord sur la libre circulation des personnes ainsi que la fin des autres accords bilatéraux avec l'UE, du fait de la cause dite guillotine.

Cela mènerait à des conséquences dans différents domaines, notamment une aggravation de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou l'abandon de Schengen/Dublin, qui conduirait à une augmentation des demandes d'asile et menacerait la sécurité intérieure.

Une proposition de contre-projet direct prévoyant une clause de sauvegarde constitutionnelle ne devant pas mettre en péril l'accord sur la libre circulation des personnes devrait aussi être rejetée. Le contre-projet n'apporte rien car il reprend le plafond inapplicable de l'initiative sans proposer de mesures efficaces, estime la commission.

Les débats, agendés sur deux jours, lundi et jeudi, pourraient battre un record de longueur pour une initiative, a averti jeudi la présidente du National Maja Riniker (PLR/AG). 113 orateurs se sont inscrits, ce qui présage plus de onze heures de discussions.

Les plus lus

Retentissante affaire à la «Sextape» : un maire défraie la chronique en France
5 heures de cérémonie dans un stade bondé, pour saluer «un géant de sa génération»
«Des gens vont se sentir investis d'une mission : traquer les homosexuels»
Les taux hypothécaires demeurent «étonnamment» stables
L'Inter retrouve des couleurs sans… Sommer, laissé sur le banc
Drapeau palestinien sur les mairies : vive discorde en France !