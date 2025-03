Texte «dangereux» pour le camp bourgeois, contribution à la réduction des inégalités pour le PS: le Conseil national a débuté mercredi l'examen de l'initiative «pour l'avenir» de la Jeunesse socialiste. Il ne s'est pas encore prononcé, mais devrait recommander le rejet du texte.

Le Conseil national se penche sur l'initiative populaire de la Jeunesse socialiste «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir) (archives). sda

L'initiative populaire «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» (initiative pour l'avenir) demande un impôt de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Cet impôt devrait servir à financer des mesures climatiques.

Ce texte est «extrême». Il mettrait en danger la transmission d'entreprises familiales. Certaines devraient être vendues, potentiellement à l'étranger, car il n'y aurait pas assez de liquidités pour payer les impôts, ont souligné le camp bourgeois et le PVL. La classe moyenne sera aussi touchée car, avec les entreprises, ce sont aussi des emplois qui disparaitront, a relevé Philipp Matthias Bregy (Centre/VS).

Exode des riches

Les grandes fortunes sont mobiles. Avec ce texte, elles quitteront la Suisse ou ne s'y installeront pas, ce qui, au final, entraînera des pertes fiscales pour les cantons et les communes, ont-ils aussi fait valoir. «Quand vous taxer la réussite, la réussite s'en va», a illustré Michaël Buffat (UDC/VD). Ce texte encourage l'évasion fiscale, a complété son collègue de parti Thomas Stettler (JU).

Au Royaume-Uni, l'impôt sur les successions est de 40% et il y a quand même de nombreux super riches dans le pays, a contré Jacqueline Badran (PS/ZH).

Avec ce texte, 77% à 93% du substrat fiscal pourraient quitter la Suisse ou ne pas y venir, selon l'Administration fédérale des contributions (AFC), qui se base sur l'expertise d'un professeur de l'Université de Lausanne. Selon l'AFC, les nouvelles recettes s'élèveraient alors entre 100 et 600 millions de francs, une somme à mettre en balance avec les pertes d'impôts sur le revenu et la fortune, estimées entre 2,8 et 3,7 milliards de francs, a expliqué Leo Müller (Centre/LU) pour la commission.

Impôt «juste»

La gauche a souligné la concentration des richesses et les inégalités de fortunes qui se creusent. En 20 ans, les salaires réels ont augmenté de 15% tandis que la fortune des 300 plus riches de Suisse a quadruplé, a rappelé Samuel Bendahan (PS/VD). Seules 2300 personnes seraient concernées par cette initiative, dont la moitié sont imposées au forfait, a complété Jacqueline Badran (PS/ZH).

Rappelant que les super riches contribuent fortement au changement climatique, Léonore Porchet (Vert-e-s/VD) a parlé d'un impôt «juste qui suit le principe du pollueur-payeur».

Les Vert-e-s étaient toutefois divisés. Dans ce débat, il faut prendre en compte l'impact sur l'économie et la mobilité des super riches. Il faut trouver la bonne formule, ce qui n'est pas forcément le cas de l'initiative selon une partie du groupe, a relevé Sophie Michaud-Gigon (Vert-e-s/VD).

Et de regretter qu'aucun contre-projet n'ait été élaboré. Avec le PS, les Vert-e-s ont donc défendu plusieurs propositions de contre-projet direct prévoyant un impôt sur les successions bien plus modéré ou un impôt sur les fortunes dépassant 50 millions.

Un impôt sur les successions modéré serait bien accepté socialement et préserverait les PME, a aussi estimé Marc Jost (PEV/BE). Et d'appeler ses collègues à ne pas «jeter le bébé avec l'eau du bain».

Après quatre heures, les débats se sont interrompus. Ils se poursuivront le 18 mars.