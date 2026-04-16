Le Conseil national empoignera la réforme pour améliorer les conditions de travail du personnel infirmier lors de la session spéciale du 27 au 30 avril. Les débats étaient initialement prévus en mars, mais les députés ont manqué de temps. L'initiative pour la démocratie visant à faciliter la naturalisation est également au menu.

Les conseillers nationaux doivent se déterminer sur les conditions de travail des infirmières et infirmiers. Imago

Keystone-SDA ATS

SOINS INFIRMIERS: Les conseillers nationaux doivent se déterminer sur les conditions de travail des infirmières et infirmiers. Aux yeux de la commission préparatoire, la loi sur les conditions de travail dans les soins infirmiers proposée par le Conseil fédéral est une trop grande ingérence dans les relations de travail. Elle engendre des coûts excessifs. Le National devra se prononcer sur plusieurs propositions d'allègement. Notamment sur les heures maximales de travail et les compensations.

Le Parlement a déjà mis en oeuvre une première partie de l'initiative sur les soins infirmiers. Une «offensive sur la formation» est prévue.

IMMIGRATION: L'initiative populaire «pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)» vise à simplifier la procédure de naturalisation en Suisse. Elle prévoit de réduire la durée de séjour minimale en Suisse de 10 à 5 ans et de supprimer les critères de familiarisation avec les conditions de vie en Suisse pour obtenir la nationalité helvétique.

Le texte a peu de chances de succès. Il va trop loin, juge la majorité de la commission préparatoire. Un tel assouplissement permettrait à des personnes dont le séjour en Suisse est encore peu stable de se faire naturaliser. Le Conseil fédéral est aussi contre. L'initiative constitue à ses yeux une atteinte considérable aux compétences des cantons.

GENS DU VOYAGE: Le National devrait reconnaître comme «crime contre l'humanité» les persécutions subies par les Yéniches et les Manouches/Sintés. La déclaration discutée vise à contribuer au travail de mémoire, à la reconnaissance des injustices subies et au renforcement des communautés concernées.

La fondation Pro Juventute, à l'origine du programme «Oeuvre des enfants de la grand-route» au XXe siècle, a retiré des enfants aux gens du voyage entre 1926 et 1973. Des organisations caritatives religieuses ont également participé à ces actes. Les enfants ont été placés dans des foyers, des familles d'accueil, des asiles psychiatriques et des prisons. On estime à 2000 le nombre de jeunes concernés. Des adultes ont aussi été touchés.

Le Conseil fédéral a déjà reconnu ce «crime contre l'humanité» il y a un peu plus d'un an. Une minorité UDC s'opposera à la déclaration.

AVS/AI: Le Conseil national empoignera encore le dossier de la numérisation complète de l'AVS et de l'AI. Celle-ci permettra dès 2028 aux assurés d'accéder à leurs données sur une plateforme en ligne. Aujourd'hui, les démarches pour obtenir des renseignements sur l'état de son premier pilier prennent plusieurs semaines. L'échange de données pour ces assurances n'est en effet pas automatisé et la communication avec les assurés s’appuie fréquemment encore sur des documents PDF ou papier.

DIVERS: La Chambre du peuple traitera encore d'une série d'autres sujets. Elle devrait notamment refuser d'octroyer aux deux Bâle deux sièges chacun au Conseil des Etats, contre un actuellement.

Les élus devront aussi décider si le port du casque et le permis de conduire doivent être obligatoires pour certains véhicules électriques. Actuellement classés en catégorie «cyclomoteurs légers», ces derniers doivent être considérés comme des «cyclomoteurs rapides» au vu des progrès techniques qui améliorent leur vitesse et leur puissance.