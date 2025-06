Le service civil doit être moins attractif. Le National a durci mercredi les conditions d'admission, une semaine après avoir validé un projet de fusion avec la protection civile. La gauche et le PVL ont dénoncé un démantèlement du service civil.

Le Conseil fédéral, soutenu par les partis bourgeois, veut réduire le nombre de civilistes en Suisse (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les conseillers nationaux ont adopté par 119 voix contre 73 une série de mesures proposées par le Conseil fédéral qui devraient faire passer le nombre d'admissions annuelles au service civil de 6600 à 4000. Les militaires qui auront déjà effectué tous leurs jours d'instruction ne doivent plus y avoir accès.

Les officiers et sous-officiers qui souhaitent transformer leur service militaire en service civil auront plus de contraintes. Ils devront obligatoirement effectuer 150 jours de service civil et le total devra être une fois et demie plus long qu'un service militaire standard.

La gauche et le PVL étaient vivement opposés à ce projet soutenu par le camp bourgeois. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer. La menace du référendum a déjà été brandie si la réforme passe.