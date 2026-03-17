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Neutralité Le National rejette tout contre-projet à l'initiative neutralité

ATS

17.3.2026 - 12:50

La neutralité ne doit pas être plus définie dans la Constitution. Le National a rejeté pour la deuxième fois mardi, par 108 voix contre 83, tout contre-projet à l'initiative sur la neutralité, voulu par le Conseil des Etats. Le Parlement a déjà rejeté l'initiative.

Le National a suivi l'avis du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis en rejetant tout contre-projet à l'initiative sur la neutralité (archives).
Le National a suivi l'avis du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis en rejetant tout contre-projet à l'initiative sur la neutralité (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.03.2026, 12:50

17.03.2026, 12:57

L'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ni ne prenne de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.

Les Chambres ont catégoriquement rejeté le texte. Grâce aux voix de l'UDC et du Centre, la Chambre des cantons a toutefois validé par deux fois un contre-projet fixant explicitement dans la Constitution que la Suisse est neutre, de manière «perpétuelle et armée».

La Chambre de peuple a elle toujours mis son veto. Le Conseil fédéral est aussi opposé à tout contre-projet.

Le dossier repart au Conseil des Etats.

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