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Relancer le nucléaire Le National veut des clarifications sur le financement du nucléaire

ATS

15.6.2026 - 18:51

Le Conseil national veut se donner plus de temps avant de se prononcer sur le sort du nucléaire en Suisse. Lundi, il a voté par 100 voix contre 97 et 2 abstentions le renvoi du dossier au Conseil fédéral afin d'obtenir des clarifications sur le plan financier.

L'idée de relancer le nucléaire en Suisse a nécessité trois jours de débats intenses au National (photo d'illustration).
L'idée de relancer le nucléaire en Suisse a nécessité trois jours de débats intenses au National (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 18:51

15.06.2026, 19:13

La Chambre du peuple devait se prononcer sur le contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop au blackout» (De l'électricité pour tous en tout temps). Les deux textes prévoient de lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Le sujet est très controversé.

Une large majorité de centristes appuyés par le camp rose-vert et le PVL a soutenu la proposition de renvoi. L'UDC, le PLR et cinq élus du Centre auraient préféré adopter directement le contre-projet qui permet d'ouvrir un nouveau chapitre de l'atome. Une position soutenue également par le conseiller fédéral Albert Rösti.

De l'avis de plusieurs parlementaires, la construction d'une nouvelle centrale impliquera inéluctablement un subventionnement étatique. Ce risque doit être mieux cerné avant de se lancer «à l'aveuglette», a soutenu Priska Wismer-Felder (Centre/LU).

Pour Benjamin Roduit (Centre/VS), il est nécessaire de rouvrir la porte sur le nucléaire dont les développements laissent présager une énergie propre et sûre. Mais «il ne s'agit pas de donner un chèque en blanc dont le prix serait un frein aux énergies renouvelables», selon le Valaisan. Yvonne Bürgin (Centre/ZH) a chiffré le coût d'un nouveau réacteur à environ 13 milliards de francs.

Le Conseil des Etats doit encore confirmer mardi la décision du National. En mars, il avait adopté par 26 voix contre 12 le contre-projet du gouvernement.

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