Le nombre de personnes inscrites auprès du DFAE dans l'espoir de trouver rapidement un vol de retour en Suisse depuis le Moyen-Orient continue de grandir. Mercredi, quelque 5200 touristes suisses bloqués étaient dans l'attente.

La plateforme ad hoc d'enregistrement «Travel Admin» du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) compte environ 30% de personnes enregistrées en plus par rapport au début de semaine, selon les derniers chiffres publiés par la Confédération.

Swiss a apporté un peu d'espoir en annonçant mercredi l'organisation d'un vol commercial spécial pour jeudi matin, au départ de Mascate (Oman). Cet Airbus A340 permettra de ramener au pays 120 personnes qui s'étaient annoncées sur Travel Admin, aux côtés des autres passagers qui bénéficiaient déjà préalablement d'un billet acheté chez Swiss, a indiqué devant les médias à Berne la directrice des Affaires consulaires Marianne Jenni.

Ces personnes peuvent voler à un tarif préférentiel, qui ne couvre pas les coûts de la compagnie. Le DFAE se dit reconnaissant envers Swiss, avec laquelle il échange de manière intensive. Impossible cependant, pour l'heure, de savoir quand d'éventuels nouveaux vols pourront avoir lieu. L'espace aérien dans la région, sauf exceptions difficiles à obtenir, reste fermé, au cinquième jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran.

Mme Jenni en appelle à la responsabilité individuelle. Les touristes bloqués sur place ont le devoir de s'informer et de s'organiser, avec l'aide du DFAE qui fait son possible. La plupart des Suisses «coincés» se trouvent aux Emirats arabes unis (Dubai, Abou Dhabi), mais aussi à Doha et à Mascate, notamment.

Le nombre de 5200 touristes bloqués ne comprend que ceux inscrits sur l'app Travel Admin du DFAE. Ce dernier n'est pas en mesure de dire combien de touristes suisses au total sont bloqués. A ce nombre, il convient d'ajouter les dizaines de milliers de Suisses qui vivent au Moyen- et au Proche-Orient.