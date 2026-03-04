  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dubai, Doha, Mascate... Le nombre de Suisses «coincés» au Moyen-Orient augmente encore

ATS

4.3.2026 - 17:30

Le nombre de personnes inscrites auprès du DFAE dans l'espoir de trouver rapidement un vol de retour en Suisse depuis le Moyen-Orient continue de grandir. Mercredi, quelque 5200 touristes suisses bloqués étaient dans l'attente.

Mercredi, quelque 5200 touristes suisses bloqués étaient dans l'attente.
Mercredi, quelque 5200 touristes suisses bloqués étaient dans l'attente.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 17:30

La plateforme ad hoc d'enregistrement «Travel Admin» du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) compte environ 30% de personnes enregistrées en plus par rapport au début de semaine, selon les derniers chiffres publiés par la Confédération.

Swiss a apporté un peu d'espoir en annonçant mercredi l'organisation d'un vol commercial spécial pour jeudi matin, au départ de Mascate (Oman). Cet Airbus A340 permettra de ramener au pays 120 personnes qui s'étaient annoncées sur Travel Admin, aux côtés des autres passagers qui bénéficiaient déjà préalablement d'un billet acheté chez Swiss, a indiqué devant les médias à Berne la directrice des Affaires consulaires Marianne Jenni.

«Rester à l'écart des fenêtres». Pris au piège au Proche-Orient: des Suisses témoignent

«Rester à l'écart des fenêtres»Pris au piège au Proche-Orient: des Suisses témoignent

Ces personnes peuvent voler à un tarif préférentiel, qui ne couvre pas les coûts de la compagnie. Le DFAE se dit reconnaissant envers Swiss, avec laquelle il échange de manière intensive. Impossible cependant, pour l'heure, de savoir quand d'éventuels nouveaux vols pourront avoir lieu. L'espace aérien dans la région, sauf exceptions difficiles à obtenir, reste fermé, au cinquième jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran.

Mme Jenni en appelle à la responsabilité individuelle. Les touristes bloqués sur place ont le devoir de s'informer et de s'organiser, avec l'aide du DFAE qui fait son possible. La plupart des Suisses «coincés» se trouvent aux Emirats arabes unis (Dubai, Abou Dhabi), mais aussi à Doha et à Mascate, notamment.

Le nombre de 5200 touristes bloqués ne comprend que ceux inscrits sur l'app Travel Admin du DFAE. Ce dernier n'est pas en mesure de dire combien de touristes suisses au total sont bloqués. A ce nombre, il convient d'ajouter les dizaines de milliers de Suisses qui vivent au Moyen- et au Proche-Orient.

Les plus lus

Une jeune Britannique retrouvée morte sur le superyacht d'un milliardaire
Enceinte à 44 ans de son petit ami de 29 ans, elle se sent «stigmatisée»
Il tue son locataire pour «dette de loyer» avant de le dépecer
Wendy Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup
Un sous-marin américain coule un navire iranien, près de 150 disparus
Le procureur en est persuadé: «Il savait qu'il tirait sur sa femme»