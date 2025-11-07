  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Combler un «vide béant» Le journal «Le Nord Vaudois» publie son premier numéro

ATS

7.11.2025 - 10:47

Le paysage médiatique romand compte un nouveau titre: Le Nord Vaudois. L'hebdomadaire, né après la faillite du quotidien La Région, a dévoilé vendredi son premier numéro en présence d'une centaine d'invités au Grand-Hôtel des Bains à Yverdon.

Le rédacteur en chef Jean-Philippe Pressl-Wenger pose avec le premier numéro du Nord Vaudois.
Le rédacteur en chef Jean-Philippe Pressl-Wenger pose avec le premier numéro du Nord Vaudois.
ATS

Keystone-SDA

07.11.2025, 10:47

07.11.2025, 13:39

Lui-même Yverdonnois, le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos a souhaité «longue vie» au titre, dans lequel il a dit espérer trouver des informations «sans fard, ancrées dans le terrain, variées à l'image de la région.»

Le syndic Pierre Dessemontet s'est, lui aussi, réjoui de l'arrivée d'un journal qui comble «le vide béant» laissé après la disparition de La Région en juillet dernier. Pour Sébastien Hersant, patron du groupe ESH Médias auquel appartient le nouveau titre, Le Nord Vaudois aura à coeur de «faire vivre et rayonner une région», qui regroupe plus de 70 communes et un bassin de population de 100'000 personnes.

Hebdomadaire

Le titre sera distribué tous les vendredis aux abonnés et en version tout-ménage une fois par mois, avec un tirage de 48'000 exemplaires. Hors tout-ménage, le tirage dépendra des abonnés. Sans en dévoiler le nombre actuel, le rédacteur en chef Jean-Philippe Pressl-Wenger indique que les objectifs fixés pour la fin de l'année ont d'ores et déjà été dépassés. «Nous partons sur une bonne base», se réjouit-il, interrogé par Keystone-ATS.

Déjà à la tête de La Région, il dirige une rédaction composée de deux journalistes et plusieurs pigistes (textes et photos), dont la plupart travaillaient aussi pour l'ancien quotidien. L'équipe est complétée par deux commerciaux.

Crise des médias. Le journal La Région licencie l'ensemble de son personnel

Crise des médiasLe journal La Région licencie l'ensemble de son personnel

La Nord Vaudois comprend deux cahiers. Le premier est consacré à l'actualité régionale sous toutes ses facettes, le deuxième au sport et à divers services à la population. Son objectif est d'accompagner les lecteurs tout au long de la semaine: «Nous voulons un journal qui reste sur la table du salon», illustre Jean-Philippe Pressl-Wenger.

Collaborations

Pour son lancement, Le Nord Vaudois fait 40 pages, une longueur qui sera toutefois réduite par la suite. Entre meurtre à Sainte-Croix, élections communales à Yverdon, festival de court-métrage, régulation du loup ou encore marché aux truffes, ce premier numéro aborde tous types de sujets.

Les lecteurs peuvent aussi y retrouver deux interviews: celle du duo de chanteuses Marzella avant son dernier concert en commun à l'Amalgame, et celle d'Adrian Ursea, entraîneur d'Yverdon Sport avant le match contre Neuchâtel Xamax.

En main d'ESH Médias, Le Nord Vaudois reprend la maquette des autres principaux titres du groupe, à savoir Le Nouvelliste, ArcInfo ou La Côte. Des collaborations et partages d'articles entre ces journaux sont aussi prévus.

Les plus lus

Mort d’un enfant de huit ans : l'ex-petite amie du père aurait commis l’irréparable
Le constructeur automobile Renault endeuillé
Un homme décède en tombant de son balcon au 6ᵉ étage
Stupeur dans le Bureau ovale ! Un homme s’écroule sous les yeux de Trump
Chaos au concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël : quatre interpellations
Un chauffeur condamné pour des abus sexuels sur des clientes