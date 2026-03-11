Le Conseil d'administration de la SSR a nommé Roger Elsener au poste de directeur de la radio-télévision publique alémanique SRF. Nicolas Pernet est le nouveau directeur de l'offre de la SSR et Moritz Stadler a été nommé directeur des opérations du groupe de médias publics.

Avec ces nominations, la SSR entend amener "une force d'innovation numérique, une excellence opérationnelle et une compréhension aiguë du service public et des besoins du public" (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les trois hommes amèneront «une force d'innovation numérique, une excellence opérationnelle et une compréhension aiguë du service public et des besoins du public», écrit mercredi la SSR dans un communiqué.

Roger Elsener aura pour mission de continuer à développer le contenu et la qualité du programme de la SRF, de poursuivre sa numérisation et de mettre l'accent sur le jeune public. Il succède à Nathalie Wappler, qui a annoncé son départ en septembre dernier pour se lancer dans un nouveau défi professionnel.

Actuellement CEO de Zattoo, leader suisse de la télévision en streaming sur internet, Roger Elsener a occupé des postes de direction dans différentes entreprises de média, notamment chez AZ Medien. Depuis 2018, il est membre du comité de direction du groupe radio et TV de CH Media.

Citée dans le communiqué, la directrice générale de la SSR Susanne Wille décrit Roger Elsener comme un «gestionnaire expérimenté dans le monde des médias doublé d'un expert numérique.» Le natif de Suisse centrale âgé de 47 ans, titulaire d'un master en communication, remplacera Nathalie Wappler le 1er mai.

Double compétence

Nommé directeur de l'offre, Nicolas Pernet (46 ans) dirige la radio-télévision romanche (RTR) depuis 2021. Depuis 2025, il est également directeur général adjoint de la SSR.

Né dans les Grisons, ce manager du domaine des médias a étudié l'économie d'entreprise et est au bénéfice d'un doctorat. Avant de rejoindre la SSR, il a passé une dizaine d'années dans l'entreprise de média Ringier, où il a notamment travaillé pour l'ancien groupe Blick.

Il entrera en fonctions le 1er avril et amènera à la SSR sa double compétence du service public et de la gestion des produits et de l'offre orientée vers le public.

Expérience internationale

Enfin, Moritz Stadler est le nouveau directeur des opérations, un département qui réunit la production et la technologie. Il a notamment été co-producteur exécutif du concours Eurovision de la chanson en mai 2025 à Bâle. Jusqu'à mi-2025, il était membre du comité de direction de la RTS en tant que directeur des opérations.

Moritz Stadler a occupé différents postes dans le secteur des médias et de l'événementiel, comme celui de responsable adjoint de la production de la radio française Europe 1 et lors de missions pour l'UEFA et la FIFA.

Cet homme de 40 ans a suivi une formation de technicien radio et détient également un diplôme de gestion. Il prendra également ses fonctions le 1er avril.

Avec ces trois nominations, la SSR souhaite poursuivre sa transformation en une entreprise «plus numérique, plus compacte et plus agile.». A l'avenir, elle entend davantage collaborer de manière suprarégionale et mettre à profit différentes synergies, tout en restant ancrée dans les régions.